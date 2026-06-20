Una mujer embarazada y su pareja esperaban el semáforo, fueron atropellados por un patrullero y murieron en Santiago del Estero

Una mujer embarazada de cinco meses y su pareja murieron luego de ser atropellados por un patrullero mientras esperaban el cambio de semáforo. La hija de 8 años del matrimonio también fue embestida y sufrió graves heridas.

El episodio ocurrió el jueves alrededor de las 22:30 sobre la calle Antenor Álvarez, en las inmediaciones de la avenida Lugones, en la capital de Santiago del Estero.

De acuerdo con los testimonios de familiares de las víctimas brindados a medios locales, la familia se encontraba detenida en su motocicleta esperando que el semáforo cambiara de color cuando fue embestida desde atrás por un móvil policial que, según las primeras informaciones, pertenecería al Cuerpo de Infantería.

Siempre según esos relatos, tras el fuerte impacto, el patrullero no detuvo inmediatamente su marcha , sino que continuó su recorrido y terminó chocando también contra un colectivo de línea. Los allegados de las víctimas denunciaron además que el vehículo habría intentado abandonar el lugar, una circunstancia que ya forma parte de la investigación judicial.

Como consecuencia del choque murieron en el acto Yohana Elizabeth Ibáñez, de 38 años y embarazada de cinco meses, y Sergio Gordillo, de 40, pareja de la mujer.

En la motocicleta también viajaba B., hija de Yohana, de apenas 8 años. La menor sufrió politraumatismos y lesiones de extrema gravedad , por lo que fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En el marco de la investigación, las autoridades identificaron a los dos efectivos que se trasladaban en el patrullero: el conductor, Yonatan Giménez, y el acompañante, Nahuel Salto. Ambos quedaron formalmente detenidos y a disposición de la Justicia.

Además, por disposición judicial, los policías fueron sometidos a exámenes toxicológicos de urgencia. Los resultados serán incorporados a la causa penal en los próximos días y serán considerados una prueba clave para determinar en qué estado se encontraban al momento de la tragedia.

Mientras avanza la investigación, familiares y amigos despidieron a Yohana Ibáñez con emotivos mensajes en redes sociales. “Siempre la recordaremos con esa humildad. A pesar de las dificultades, ella hacía todo lo posible por los demás”, expresó un familiar.

Otro mensaje señaló: “Yohana, amiga mía… el cielo se llevó hoy a la persona más linda. Gracias por tu risa, por tu abrazo, por existir. Te voy a extrañar toda la vida. Hasta siempre, Yohanita. Que brille para vos la luz perpetua. ¡Justicia por Yohana!”.

Fuente: TN