Detuvieron en Dolores a un conductor que circulaba en contramano por la Ruta 2 y evitaron una posible tragedia

ZONALES

Un importante operativo de seguridad permitió interceptar este sábado a un automovilista que circulaba en contramano por la Ruta 2, una maniobra de extrema peligrosidad que pudo haber terminado en una tragedia.





Según informó Noticiero Diario, la situación fue detectada inicialmente en jurisdicción de Lezama, donde se dio aviso a las autoridades sobre un vehículo que avanzaba en sentido contrario al tránsito.





A partir de la alerta se desplegó un operativo conjunto entre efectivos de Seguridad Vial de Lezama, Castelli y Dolores, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Dolores. Durante varios kilómetros se realizó un seguimiento preventivo para evitar accidentes y localizar al conductor.





Finalmente, el vehículo fue interceptado en la zona de Dolores. De acuerdo con los primeros datos, el automovilista tenía como destino la ciudad de Mar del Plata.





Una vez detenido, los agentes le practicaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.





El episodio generó preocupación entre quienes transitaban por la autovía, ya que circular en contramano sobre una ruta de alto flujo vehicular representa un riesgo extremo tanto para el conductor involucrado como para el resto de los usuarios.





Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los organismos de seguridad, la situación pudo ser controlada sin que se registraran choques, heridos ni víctimas.

Fuente: Noticiero Diario.