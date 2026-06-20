Video: el momento del brutal accidente en el que murió una nena de dos años en la Panamericana

Una nena de dos años murió este sábado por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana , a la altura del kilómetro 30, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco .

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando un Volkswagen Gol Power negro en el que viajaban la nena y sus padres sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales .

El video de una de las cámaras de seguridad de la autopista muestra la secuencia completa del choque fatal. En las imágenes se observa cómo el vehículo se queda frenado sobre la Panamericana mientras el resto de los conductores intenta esquivarlo.

Sin embargo, una Renault Captur —también de color negro— conducida por un hombre de 49 años impactó de lleno contra el auto detenido y volcó. Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias exactas del accidente.

La nena murió en el lugar a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado .

El padre de la víctima también debió ser llevado al Hospital de Pacheco producto del shock que le produjo la muerte de su hija .

En cuanto a la camioneta, sus dos ocupantes resultaron heridos, aunque se desconoce su gravedad.

Fuente: TN