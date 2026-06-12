Una madre descubrió por las cámaras de seguridad que la niñera le pegaba a su hija de 3 años

Un episodio de maltrato infantil conmueve por estas horas a la ciudad de Jesús María, en Córdoba: una madre expuso en sus redes sociales la violencia que sufrió su hija de tres años por parte de la niñera que debía cuidarla. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 1 de junio, alrededor del mediodía, cuando la madre de los nenes de 2 y 3 años que aparecen en el video trabajaba.

Según se ve en las imágenes, mientras alimentaba al nene más chico, la niñera comienza a retar a la menor de 3. "Comé bien" , le dice antes de golpearla en la mano. Segundos después, como la nena no podía agarrar bien el cubierto, le pega un cachetazo.

Ante la violencia de la mujer, la nena se toma la cara y se queda quieta con la mirada fija en la mesa. Mientras tanto, la mujer toma su celular como si nada hubiera pasado.

El hecho se conoció por un posteo que hizo la madre en las últimas horas en Facebook y que se viralizó rápidamente en distintas redes sociales.

Yanina Vukasovic, la mamá de los chicos, relató: "El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, expresó.

Y sumó: "Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar".

La publicación generó de inmediato una ola de solidaridad y repudio generalizado de distintos usuarios que no podían creer la violencia de la niñera.

En diálogo con ElDoce.tv, Vukasovic, la mamá de los nenes, contó que la mujer cuidaba a los nenes desde febrero y que descubrió el maltrato por las cámaras ya que sus hijos no habían manifestado antes señales de maltrato.

“En primer momento me quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Me trajeron a mi departamento y cuando la vi lo único que le dije fue que se fuera , ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, contó.

Fuente: Clarín