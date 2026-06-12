El resumen del F1 GP de Barcelona, este viernes 12: cómo le fue a Franco Colapinto tras las prácticas libres de la Fórmula 1

La Fórmula 1 transita en Barcelona su séptima fecha de la temporada y Franco Colapinto la arranca con la ilusión renovada de volver a los puntos, tras un fin de semana complicado en Mónaco. En el box de Alpine , además, hubo alegría: la FIA le devolvió a Pierre Gasly el tercer puesto en el Principado . En ambas prácticas, el equipo se mostró lejos pero el piloto argentino fue más veloz que su compañero: fue décimo y 15°, respectivamente. Las acciones continuarán el sábado, con la FP3 y la clasificación y pueden seguirse en F1TV , Disney+ , Fox Sports y el minuto a minuto de Clarín.com .

Se cierra el viernes en el GP de Barcelona. La acción continúa este sábado y la Fórmula 1 saltará a la pista a las 7.30 de la mañana con la FP3 y un rato más tarde, a las 11, será momento de la clasificación. Los esperamos!

El verano todavía no llegó en Europa pero en Barcelona las altas temperaturas comenzaron a sentirse, fundamentalmente sobre el asfalto del circuito de Montmeló, donde la Fórmula 1 comenzó su novena fecha de la temporada y Franco Colapinto penó el andar del Alpine, en una jornada marcada por la decisión de la FIA de devolverle el podio de Mónaco a su compañero, Pierre Gasly.

Agenda cargada en Montmeló para este sábado: la actividad comienza con la Práctica Libre 3 y continúa con la clasificación que definirá la grilla del domingo. Todo se podrá seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV.

FP2 CLASSIFICATION Very tight at the top 🤏 #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/iMDMcQRZys

"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP . 📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vtu1iYpid8

La FP2 tuvo de todo: Max Verstappen mostró buen ritmo incluso con neumáticos duros, mientras que Oscar Piastri fue el primero en bajar el 1:16. Hubo Virtual Safety Car por el auto detenido de Liam Lawson y los equipos ya empezaron con simulaciones de clasificación.

Lando Norris se quedó con el mejor tiempo en la segunda práctica libre en Barcelona. El campeón del mundo superó por apenas 0.057s a George Russell, mientras que Oscar Piastri completó el 1-2-3 en una sesión muy pareja entre los de arriba.

"Se complicó en la FP2 pero fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto a balance de auto, en carrera y en clasificación . Estamos muy lejos y muy lentos", remarcó en su primer análisis del día, con Juan Fossaroli.

"Mucho por entender hoy a la noche para dar un paso muy grande. En carrera, en especial, estamos a años luz y está inmanejable el auto. En carrera estamos mucho peor. No me acordaba de un viernes tan malo, este año seguro que no. Ojalá sea set up porque si es por calor o por la pista será muy duro", agregó.

Sobre cómo hacer para mejorar, explicó: "Hay que hacer cambios agresivos y arriesgado porque estamos mal. Sorprendido muy para mal. La verdad no estoy seguro de nada, el auto se sentía muy mal. No sé si la temperatura de pista nos está sacando mucho girp. Hay que entender la razón, porque sino voy a ha,cer 30 paradas".

Las altas temperaturas ya estaban previstas para este fin de semana y, con el asfalto rozando los 50 grados, no sorprende que la degradación de los neumáticos haya sido un factor importante. Hamilton preguntó por radio si todos estaban sufriendo tanto desgaste como él y recibió una respuesta afirmativa por parte de su equipo. Todo indica que la carrera será, como mínimo, a dos paradas. Y muchos guardaron dos juegos de duros.

El argentino volvió a ser más rápido que su compañero de equipo. Terminó a dos décimas, en el puesto 15 y a más de un segundo y medio de Norris. El francés quedó 16°, aunque la mejor noticia la obtuvo antes cuando la FIA le devolvió el podio que había festejado en Mónaco.

El campeón del mundo dominó una sesión con una parte final dedicada al ritmo de carrera con tanques llenos. Lo hizo con un tiempo de 1m15s426, apenas 9 milésimas más veloz que Russell, que demostró que Mercedes es el gran candidato aunque Antonelli haya estado un paso atrás en los libres.

La transmisión oficial mostró el momento en el que el argentino hacía su mejor giro en la FP2 del GP de Catalunya.

FRANCO MEJORÓ SU MARCA: Colapinto subió al 11° lugar tras hacer un tiempo de 1:17.051 en la FP2. 📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dOhSLEiV8T

El francés, que este viernes perdió el podio del domingo en Mónaco, se quejó por una maniobra del mexicano. "¿Por qué hizo eso? Casi lo choco", expresó en la radio con el equipo Red Bull.

📻 "Why did he do that? I nearly crashed into him!" Hadjar takes to the grass to avoid contact with Perez 😰 #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/BZt1B4NKmx

Colapinto gira en 1m22s9 y Gasly en 1m23s0, cuando la punta lo hace en 1m20s8, con Leclerc como el mejor con tanques llenos en este momento.

El equipo francés manda a Gasly y Colapinto nuevamente a la pista. Seguramente, terminarán 15 y 16 en la FP2, con el argentino delante del francés.

Luego de que Piastri dominara con el McLaren, el campeón del mundo marcó un tiempo de 1m15s426 para sacarle la punta a Russell por solo 9 milésimas.

"Hay algo que no está bien en la parte trasera del auto", informó el inglés por radio. Su ingeniero de carrera le sugirió que podría deberse al viento, que aumentó en intensidad desde la primera práctica libre.

El argentino está 15°. Gasly también está en el garaje para más ajustes en un Alpine en el que no se sintió cómodo este viernes. Muchos equipos preparan una simulación de carrera con tanques llenos ya en Barcelona.

1m15s483 es el registro del australiano, en la goma roja, a solo 48 milésimas del hombre de Mercedes. Tercero aparece Leclerc, a tres décimas.

El francés sigue sin sentirse cómodo en Barcelona y marca en los blandos un tiempo de 1m17s260. Está 16°, justo detrás del argentino, que tuvo un breve paso por boxes.

1m15s435 es el registro del inglés para saltar a la punta, pero con la goma blanda. Su compañero Antonelli, en cambio, no encuentra el ritmo todavía y está cuarto, a más de medio segundo. Ahora, se viene a la pista Piastri.

El monegasco, en la goma roja, no puede con el registro del australiano, que sigue en el box, al igual que Norris. El resto de los pilotos están en la pista y la mayoría con el compuesto más blando.

1m17s051 es el nuevo registro del argentino, a 1s327 de Piastri, que lo marcó en la goma amarilla. Gasly todavía no salió con el neumático blando.

Alpine lo mandó al argentino con la goma roja nueva. Tendrá chances de aprovechar un trazado con poco movimiento para marcar vueltas rápidas.

Solo hay 9 pilotos en este momento girando. El argentino macha 12°, dos puestos por delante de Gasly, que fue dos décimas más lento. Trabajan en ajustes en el ala trasera.

El finlandés sigue en boxes por el momento, por lo que realmente se está perdiendo una parte importante de la actividad. Ya pasaron casi 25 minutos.

Las condiciones del asfalto no son las mejores y los pilotos intentar sacar la mejor vuelta. Pero Antonelli, por ejemplo, hace una vuelta alta y sigue en P6.

El neozelandés acababa de meterse a la pista en 15 minutos de sesión, justo en la salida del pitlane. Hay virtual safety car.

Tras un breve paso por boxes, el argentino retorna con una goma amarilla nueva. El primer stint fue de siete vueltas con ese compuesto. Está 11°, a dos segundos de la punta.

Mientras Antonelli perdió tiempo en la curva 10 al pisar la grava, su compañero de equipo estaba en violeta en el primer sector para sacarle el 1 a Piastri. Sin embargo, terminó segundo a 221 milésimas.

El australiano consigue meter al McLaren siete décimas delante de Verstappen: 1m15s724 es su registro. Norris está cuarto, detrás de Leclerc. Colapinto, ahora, a dos segundos de la punta en el octavo lugar.

1m16s452 es el mejor tiempo del inicio de la práctica, con la goma dura. A 174 milésimas queda Leclerc y Norris está a cuatro, ambos en la goma amarilla. Colapinto está quinto, a más de seis décimas de Gasly (10°).

1m17s766 fue el registro del argentino, beneficiado porque los más rápidos aun no habían completado su primera vuelta en el trazado catalán.

Por segunda vez consecutiva, los pilotos tendrán disponibles las tres prácticas, algo que no había ocurrido en Miami ni Montreal, donde Franco Colapinto consiguió sus mejores actuaciones en la categoría.

Serán 60 minutos para la segunda práctica libre del Gran Premio de España en Montmeló. Tras la FP1 dominada por George Russell, con Oscar Piastri y Charles Leclerc como escoltas, los equipos salen ahora a pista para afinar el ritmo de clasificación y carrera. Atentos también a Franco Colapinto, que quedó 10°.

Buen resultado para el piloto argentino en el GP de Barcelona. Registró un tiempo de 1:25.237 para quedar ubicado en la posición 7 a (+0.427) del líder Rafael Camara. Mañana desde las 9:15hs largará la carrera sprint desde el puesto 4

VAMOOO RAFA!!!! 🇧🇷 The @InvictaRacing driver makes it back-to-back @aramco Pole Positions! 👏 #F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/a5a4obXNM4

El argentino integra el Grupo A que busca largar bien adelante en Barcelona. ¿Cómo le irá al piloto argentino? En uno de sus primeros giros se pasó en una curva y mordió la leca.

Mattia Colnaghi, piloto bajo bandera argentina y parte de la academia Red Bull, terminó 16° en la clasificación de Fórmula 3. Mejoró en su segundo intento, pero no pudo cerrar una vuelta ideal en el final tras un leve despiste. Quedó a apenas 0.063 de largar adelante en la sprint. La pole fue para Théophile Naël.

THREE IN A ROW! 🥇🥇🥇 Théophile Naël claims a record-equalling third @aramco Pole Position in a row 👊 #F3 #BarcelonaGP pic.twitter.com/mQ8qLaX9uo

Russell dominó con el Mercedes, ante la ausencia de Kimi Antonelli, quien le cedió su auto a Vesti, en una sesión con siete rookies, aunque solo seis de ellos pudieron girar.

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En la on board de Franco Colapinto quedó claro el subviraje que tiene el auto, con el piloto pareciendo luchar en cada curva para poder doblar y llevar al coche en la dirección correcta Como ya lo dijo ayer el piloto en el Media Day, el equipo no trajo actualizaciones a Barcelona.

Uno de los siete rookies de la FP1 no pudo salir a girar en el Williams de Alex Albon por un problema eléctrico que no fue solucionado a tiempo.

El argentino completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona. Dio 26 vueltas y marcó un tiempo que lo dejó a un segundo y medio de la punta: 1m17s893.

El argentino pasó por boxes y dejó el neumático más blando. Quedan solo tres minutos de práctica en Barcelona.

El francés está 17°, en un plan de trabajo distinto, sin mejorar el registro a una vuelta. Stuart Barlow también lo llama a Colapinto.

El argentino está 9°, porque el resto mejora los tiempos y Alpine está en otro plan de trabajo en esta FP1 en Barcelona. En la punta se mantiene Russell, pero ahora seguido por Piastri y Leclerc, que también lo habían escoltado con la goma amarilla.

El periodista Adam Cooper informa desde el paddock de Barcelona que tanto Red Bull como Mc Laren han presentado un aviso de intención de apelar contra la decisión de reinstaurar al francés su podio. Es un primer paso y les da tiempo mientras intentan recuperar su P3 (Hadjar) y P4 (Piastri).

Gran primera vuelta del argentino en la goma blanda: 1m17s893, que lo puso por un instante quinto, pero que luego fue superado por Lindblad por 89 milésimas. Fue más de seis décimas más veloz que su compañero de equipo, Gasly (1m18s508).

El francés es el primero de los Alpine en completar la vuelta: queda 10° pero a más dos segundos de la punta.

El argentino sale a girar con la goma roja. Su tiempo con la amarilla le permite todavía estar P10.

Verstappen fue el primero en poner la goma blanda y se quedó por unos instantes con el mejor tiempo. Pero George Russell lo bajó más de seis décimas: 1m16s363.

Desde el pitwall los llamaron a ambos. Prepararán una nueva salida, tras dar más de diez vueltas en el neumático amarillo (11 y 15). Están 9° y 11°, respectivamente.

1m19s169 es el registro del argentino, dos décimas más rápido que Gasly. La P1 es de George Russell, con un tiempo de 1m17s353, a dos décimas de Piastri y a seis de Leclerc.

El equipo menor de Red Bull adaptó la decoración del auto y la indumentaria de mecánicos y pilotos a la Copa del Mundo que comenzó ayer en México. En la pista, ya da resultados: Lawson está cuarto y Lindblad quinto.

You’ll want extra time to enjoy this one 🤩 #F1 #VCARB #BarcelonaGP pic.twitter.com/5ah5LhxJ55

El argentino regresó por un instante y volvió a la pista. Su compañero Gasly también regresó al trazado. Están 9 y 10.

1m19s461 es el nuevo registro del argentino, a solo 60 milésimas de Gasly. Se mantiene 10°.

“Luke ha retrasado su salida a pista mientras el equipo continúa investigando un problema eléctrico”, explicó el equipo. Williams no espera ser especialmente competitivo aquí, ya que este circuito suele ser históricamente complicado para el equipo. Sin embargo, James Vowles señaló que, si logran optimizar realmente la puesta a punto del auto, podrían estar peleando por los últimos puestos del top 10 este fin de semana.

1m19s914 es el primer registro del argentino, a cinco décimas de Gasly, dentro del top 10.

Los mecánicos sacaron el rack y el argentino retoma la actividad; o, en realidad, la inicia: en sus dos vueltas solo aportó información para el equipo a través de los sensores. Ahora, llegará el momento de acelerar.

"99 de cada 100 veces que te sancionan por exceso de velocidad en el pitlane no hay duda, en este caso era diferente. Ya habíamos hablado de este asunto el viernes y sábado", explicó en el contacto con la prensa en el hospitality del equipo en Barcelona.

Felicidad en Alpine 🏆 Habla Nielsen tras recuperar el podio de Gasly en un abarrotado hospitality: “99 de cada 100 veces que te sancionan por exceso de velocidad en el pitlane no hay duda, en este caso era diferente”. “Ya habíamos hablado de este asunto el viernes y sábado”. pic.twitter.com/tNd8h1jW6d

Los mecánicos están desarmando el rack que tiene los sensores. Por eso, tras obtener la información en las vueltas de instalación, le sacarán ese elemento para que el argentino vuelva a la pista.

El argentino dio dos vueltas con la goma amarilla y regresó, sin marcar una vuelta cronometrada.

El Williams del español se quedó parado en la salida de la calle de boxes. Colapinto ya está en la pista.

Más allá de que algunos pilotos vieron arruinada su carrera en la pista, como George Russell, el resto de los afectados por la penalización de exceso de velocidad, como Colapinto, no pueden reclamar porque ya pasaron 96 horas. De esta forma, el único cambio en el top 10 que entrega punto es el de las posiciones de Gasly, que era séptimo, e Isack Hadjar, que era tercero.

Nothing but respect 🤝 A nice moment shared between @PierreGasly and @Isack_Hadjar . Onwards with this weekend's #BarcelonaGP 🫡 pic.twitter.com/sK9bO8R4ij

Familiar faces taking to the track! 👀🇪🇸 A total of seven FIA Formula 2 drivers, past and present, will sub in for @F1 FP1 on Friday 👊 #F2 #BarcelonaGP | @Circuitcat_eng pic.twitter.com/KOIPDJoXdA

El argentino ya está arriba del auto, cuando faltan casi diez minutos para comenzar la primera de las tres prácticas libres del GP de Barcelona.

Con una amplia sonrisa, el piloto francés recibió la noticia en el hospitality de Alpine en el circuito catalán. Enseguida, salió al box para festejarlo con su equipo de trabajo y luego dio declaraciones en las redes sociales de la escudería.

Sounds even better coming from @PierreGasly 🗣️💙 pic.twitter.com/8L0qreDIz9

Desde las 8.30, el primer entrenamiento comenzará en el circuito de Montmeló, sede del GP de Barcelona.

El italo-argentino de 17 años demostró su fortaleza en una pista conocida y terminó noveno en el único entrenamiento de la telonera de la F1.

The ball is rolling in Barcelona! 😎🇪🇸 Full Free Practice classification ⬇️ #F3 #BarcelonaGP pic.twitter.com/SlpLkARZbt

"Recibimos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestra Solicitud de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del fin de semana pasado. Como resultado, los comisarios revocaron las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restituye al equipo el tercer puesto obtenido en la carrera . Queremos agradecer a la FIA y a la Formula One Management por su transparencia y colaboración durante todo el proceso de revisión y por haber llegado a esta decisión. Ahora, el enfoque del equipo está plenamente puesto en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana, con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible con ambos autos", informó el equipo.

Tras una reunión virtual de este jueves, la FOM (Formula One Management) informó que la solicitud de la escudería francesa era válida, por lo que analizará a fondo el reclamo para determinar si las sanciones deben ser anuladas. Y un fallo a favor del equipo de Franco Colapinto podría devolverle al compañero del argentino su lugar en el podio y alterar la clasificación final de aquella carrera. Leé más acá.

Tras un fin de semana para el olvido en Mónaco, donde tuvo una final marcada por errores propios, incidentes en pista, penalizaciones y una estrategia que no funcionó, y frenó la tendencia ascendente que traía desde Miami, Franco Colapinto quiere dar vuelta la página en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Y en la previa del arranque de la actividad de la séptima fecha en el circuito español, al pilarense se lo notó mucho más animado y con la ilusión renovada. "Me siento más cómodo en el coche, más compenetrado. Creo que vamos en la dirección correcta", comentó en una rueda de prensa que compartió con Kimi Antonelli y Carlos Sainz. Leé las declaraciones de Colapinto en la previa del GP de Barcelona.

Tras el GP de Mónaco rodeado de polémica por las penalizaciones, la Fórmula 1 retoma su actividad en el circuito de Montmeló, séptima prueba de la temporada.

Fuente: Clarín