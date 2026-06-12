Los discapacitados podrán viajar gratis con la tarjeta SUBE y sin certificado en trenes y colectivos: a partir de cuándo regirá el beneficio

El Gobierno anunció este viernes que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en trenes y colectivos sin la obligación de presentar el certificado que acredite su condición.

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a través de una publicación en su perfil de la red social X en la que brindó detalles del cambio en la mecánica del pago del viaje para las personas con discapacidad.

A partir del viernes 19 de junio, los usuarios beneficiarios podrán viajar con una bonificación del 100% en colectivos y trenes utilizando de manera directa la tarjeta SUBE, prescindiendo de la obligatoriedad de presentar de forma física el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ante choferes o inspectores.

Los interesados deberán realizar el trámite de vinculación de su certificado con la tarjeta a través de la plataforma web oficial de SUBE, lo que permitirá que las máquinas validadoras reconozcan el beneficio de manera automática al momento de pasar la tarjeta.

"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", agrega el mensaje del jefe de Gabinete.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que el objetivo de la medida es simplificar el acceso al beneficio del viaje gratuito, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude.

También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Fuente: Clarín