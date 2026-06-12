Otro revés para Tapia y Toviggino: le sacaron la causa por la mansión de Pilar al juez de Zárate y vuelve a uno porteño

La Cámara en lo penal económico le sacó este viernes la causa sobre la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino al juez de Zárate Adrián Gonzalez Charvay y se la dio a la jueza porteña María Straccia, lo que significa un revés a la estrategia de la AFA de buscar a un juez amigo.

En un fallo al que accedió Clarín los jueces de la sala A de ese tribunal Roberto Hornos y Carolina Robiglio terminaron así con una jugada de la AFA que en enero logró sacarle el caso al juez Marcelo Aguinsky, que subrogaba el juzgado 10 de ese fuero, y lo mandó a Zárate.

“Lo establecido precedentemente y en atención a la competencia especial de excepción por la materia y de naturaleza federal de este fuero en lo Penal Económico, y a los parámetros establecidos por la presente en orden a la determinación de la competencia territorial, corresponde disponer que el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10 continúe conociendo en el expediente CFP 5277/2025, al cual se encuentra vinculado este legajo FSM 63.507/2025”, dice el fallo en su parte resolutiva.

Fuente: Clarín