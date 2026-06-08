Una joven de 23 años quedó en terapia intensiva tras una pelea a la salida de un boliche en Entre Ríos

Una nueva pelea a la salida de un boliche terminó con una joven de 23 años internada en terapia intensiva . En esta oportunidad, el incidente tuvo lugar el sábado por la madrugada, cuando dos mujeres comenzaron a gritarse y terminaron en un enfrentamiento físico en la localidad de Colón , provincia de Entre Ríos .

El conflicto habría comenzado —por razones que todavía se desconocen y son materia de investigación para los peritos— dentro del boliche bailable ubicado en las inmediaciones de la plaza principal del municipio de San José. El personal de seguridad privada del establecimiento intervino para controlar la situación y retiró a las involucradas de la vía pública.

La discusión siguió afuera, donde las dos jóvenes continuaron con el cruce y llegaron hasta las manos. Tal como mostraron las imágenes que captaron testigos que se encontraban en la zona, ambas cayeron al piso y comenzaron a golpearse a los puños . Luego de algunos minutos, dos personas lograron separar a la que estaba encima y puede verse cómo la otra quedó tendida sobre la calle, sin moverse .

Según indicaron medios locales , una de las jóvenes quedó inconsciente y tuvo que ser asistida por los servicios de salud, que se presentaron tras el llamado de los testigos. Fue inmediatamente trasladada al Hospital San Benjamín, en donde le detectaron un traumatismo de cráneo encefálico .

Hasta el último parte de este lunes, la mujer permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva, pero, según la información que comunicó su padre, despertó en las últimas horas del domingo .

En tanto, las actuaciones fueron iniciadas por personal de la Jefatura Departamental Colón, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente. Ahora, las investigaciones buscan establecer cómo se produjo el episodio, cuál fue la secuencia de hechos ocurridos a partir de la salida del boliche y así determinar circunstancias y responsables .

Otra discusión entre varios jóvenes tuvo lugar este fin de semana, pero en este caso en los alrededores de Playa Grande, en Mar del Plata . El hecho terminó con un hombre de 22 años atropellado luego de que otro lo empujara hacia el centro de la calzada . De acuerdo con las actuaciones realizadas por personal de la Comisaría Novena, el incidente se habría originado a raíz de un incidente de tránsito .

Según se observa en un video que registró el episodio, dos grupos de hombres mantenían un intercambio verbal sobre la calle Victoria Ocampo, entre vehículos estacionados y a metros del cruce con la calle Primera Junta, según pudo saber LA NACION . En medio de la discusión, uno de los involucrados se acercó a otro y lo empujó hacia el centro de la calle.

Como consecuencia del golpe, la víctima perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y un Peugeot 208 blanco que circulaba por la calle lo atropelló. El impacto hizo que golpeara contra el capó y el parabrisas del vehículo antes de quedar tendido a un costado de la calzada. La víctima fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad para ser evaluada por los politraumatismos. Tras los controles médicos, recibió el alta al no presentar lesiones de gravedad , agregaron las fuentes consultadas por este diario.

Fuentes con acceso a la investigación informaron al diario La Capital , en tanto, que el hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría novena y que, hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia formal. La causa caratulada como lesiones dolosas quedó bajo la intervención de la fiscal de turno de la UFI N.º 4, Constanza Mandagarán, y la Policía Bonaerense. La Justicia dispuso la recepción de declaración testimonial de la víctima, además de otras medidas tendientes a identificar a los responsables.

Fuente: La Nación