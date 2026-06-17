Una beba de 1 año murió tras ser atendida en una guardia por dolor en los dientes

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Una bebé de un año y medio murió luego de haber sido atendida en una Unidad de Pronto Atendimento (UPA) de la Isla del Gobernador, en Río de Janeiro. El caso es investigado por la Policía Civil, que busca determinar las circunstancias del fallecimiento.





Según relataron familiares, la pequeña Ayla dos Santos Lahyre de Oliveira fue llevada al centro de salud debido a molestias asociadas al crecimiento de sus dientes. Al llegar, la niña se encontraba activa y sin fiebre, por lo que fue clasificada como un caso no urgente.





De acuerdo con la familia, durante la atención médica una profesional informó que la menor presentaba un cuadro de infección generalizada. Posteriormente recibió medicamentos e inyecciones y fue trasladada a distintos sectores de la unidad.





El padre de la niña aseguró que, al ingresar, le habían indicado que su hija estaba estable y que debía esperar por la clasificación asignada. Horas más tarde, la menor recibió tratamiento y fue trasladada a otro sector del establecimiento, donde finalmente se produjo su fallecimiento.





Los familiares denunciaron que no recibieron acompañamiento de asistencia social ni contaban inicialmente con el certificado de defunción.





Por su parte, la Secretaría de Salud de Río de Janeiro informó que la atención se realizó conforme a los protocolos vigentes y anunció la apertura de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.