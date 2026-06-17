Murió Daveigh Chase, actriz de “La llamada” y “Lilo y Stitch”, a los 35 años

Daveigh Chase , actriz de “La Llamada” y “Lilo y Stitch” , murió el miércoles a los 35 años. Según precisó Deadline , la ganadora del premio a Mejor Villana en los MTV Awards falleció por complicaciones derivadas de una meningitis.

Su deceso fue además confirmado por su pareja Roy Hernandez a TMZ , quien precisó que la actriz había ingresado a un hospital de Los Ángeles a principios de mes a raíz de un cuadro de desnutrición.

Debido a su cuadro, Hernandez había iniciado una colecta bajo la consigna “Ayudemos a Daveigh a encontrar consuelo y paz” . Allí, el joven explicaba: "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se volvió crítico y los médicos me han dicho que quizás no le quede mucho tiempo ”.

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, completó.

Chase fue una de las figuras infantiles más populares del cine a comienzos de los años 2000. Su gran salto a la fama llegó cuando fue elegida para darle voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch , la exitosa película animada de Disney que con el paso de los años se transformó en un clásico para toda una generación.

Ese mismo año también participó en otro proyecto histórico del cine animado, al darle su voz a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro , la aclamada película de Studio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, ganadora del premio Oscar a Mejor Película Animada. En 2002 también interpretó a Samara Morgan en The Ring ( El aro o La llamada ), la remake estadounidense de la película japonesa Ringu .

A partir de ese éxito, trabajó en distintos proyectos de cine y televisión, entre ellos Donnie Darko , donde interpretó a Samantha Darko, y la serie Big Love de HBO, en la que tuvo uno de sus papeles más reconocidos en la pantalla chica . Todo esto hacía creer que la joven estaba destinada a triunfar en Hollywood.

Sin embargo, poco a poco su carrera comenzó a desmoronarse. Con el tiempo, distintos episodios, que salieron en las portadas de todos los diarios estadounidenses, dejaron en evidencia que Daveigh tenía problemas con el consumo de estupefacientes. Uno de los episodios más delicados ocurrió en febrero de 2017, cuando fue detenida por la policía por conducir un vehículo reportado como robado .

De acuerdo con el reporte publicado en aquel momento, la actriz habría trasladado a un hombre a un hospital de Los Ángeles y luego lo abandonó en el lugar. El sujeto, identificado por los medios como “un conocido suyo”, murió por una sobredosis . Aunque Chase nunca fue acusada formalmente por la muerte, el episodio generó una fuerte exposición mediática alrededor de su vida privada.

La situación volvió a complicarse en 2018. En agosto de ese año fue arrestada nuevamente, esta vez por posesión de una sustancia controlada . Según trascendió, permaneció algunas horas detenida antes de recuperar la libertad tras pagar una fianza de US$1000. Meses después, enfrentó otros cargos menores relacionados con posesión de medicamentos sin receta válida y tenencia de parafernalia vinculada al consumo de drogas.

Sus últimas publicaciones en Instagram datan del año 2017 y en ellas puede verse el descontrol que atravesaba su vida por aquellos años. Desde entonces, nunca más fue vista en la pantalla grande.

Hernandez, su novio, hizo una breve apreciación en GoFundMe sobre la niñez de Chase: “Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad”.

Esta temática cobró relevancia en los últimos dos años por un video que la vinculó directamente con el escándalo judicial que rodea al rapero Sean “Diddy” Combs , quien fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión federal por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

En esas imágenes, Daveigh Chase, quien era una niña, es invitada por Diddy a una fiesta posterior a los premios MTV de 2003. La respuesta casi obligada de “sí” de la entonces menor horrorizó al público en redes sociales.

Además, en otra imagen breve se puede ver que el rapero se acerca a Daveigh cuando la joven daba un discurso frente a todo un salón repleto. Allí, junto a otro hombre, la toma de la mano y comienza a acariciarla, lo que provoca que se incomode y olvide lo que iba a decir. Aunque se desconoce si la actriz sufrió algún tipo de acoso por parte del rapero, gran cantidad de personas reconocieron la terrible actitud del adulto frente a la menor.

Fuente: La Nación