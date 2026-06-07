Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su teléfono celular

Un turista que paseaba por el Parque Nacional Iguazú , del lado de Brasil, se arrojó al agua para recuperar su teléfono celular que se le había caído durante el paseo. El episodio, que impactó al resto de los turistas dado la potencia de las aguas en ese lugar, quedó registrado en video y las imágenes se viralizaron.

Vestido con remera blanca, el hombre, de nacionalidad brasileña, se bajó de la pasarela que conduce a los saltos de agua y tras una breve maniobra recuperó su teléfono. Se volvió a trepar y continuó con su recorrido, atento a la mirada del resto de las personas que no salían de su asombro por lo que habían visto.

El video, que dura apenas 11 segundos, muestra el momento en el que el hombre desciende hacia un lugar prohibido, poniendo en riesgo su vida . Decenas de otros turistas, al darse cuenta , se abarrotan en el angosto camino para tratar de entender qué ocurrió.

Sin embargo, contra toda suposición, el turista, muestran las imágenes, volvió a trepar y, según testimonios, siguió paseando.

La situación fue atendida por los bomberos civiles que trabajan de manera permanente en el lugar realizando tareas de monitoreo en senderos y en la pasarela de acceso a la Garganta del Diablo.

El hecho no se dio en un segmento del trayecto alejado de las grandes e impactantes caídas de agua, que también son parte de la atracción turística, sino que fue en la zona donde los visitantes deben estar más atentos a sus pasos.

No trascendió información respecto a si el turista se lastimó o solicitó atención médica tras la arriesgada maniobra.

En un comunicado, el Parque Nacional recordó que está prohibido hacer lo que hizo el hombre, es decir, cruzar las barreras instaladas a lo largo de los senderos , incluso cuando se trate de recuperar objetos perdidos o de obtener fotografías más cercanas de las cataratas.

“La superación de las barreras de seguridad está expresamente prohibida”, dice el texto.

Señalaron además que el parque cuenta con equipos especializados para orientar a los visitantes y explicaron que, en caso de que teléfonos celulares, cámaras u otros objetos personales caigan en áreas de difícil acceso, los visitantes deben informar de inmediato a los equipos de asistencia.

Fuente: Clarín