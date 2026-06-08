Un policía le robó la tarjeta de crédito a un detenido y se fue de compras a un shopping

Un agente de la Policía de Misiones fue detenido tras constatarse que le robó la tarjeta de crédito a un hombre que estuvo preso 24 horas por una contravención y realizó numerosas compras en un céntrico shopping de Posadas .

Los investigadores corroboraron la presencia del policía en el centro comercial a través de las cámaras de seguridad de los locales donde adquirió prendas de vestir.

Todo comenzó el sábado 30 de mayo, cuando la Policía fue alertada sobre un hombre que se hallaba en estado de ebriedad en el barrio Itaembé Guazú.

El contraventor fue llevado a la comisaría 19, que está en la esquina de las calles Jazmines y Golondrinas, donde quedó alojado en un calabozo hasta el día siguiente.

Por protocolo, el detenido, de 45 años, fue despojado de la billetera, cinto y cordones antes de ser trasladado a la celda.

Todo quedó registrado en un acta, pero allí el policía encargado de esa tarea omitió anotar entre los elementos la tarjeta de crédito del hombre.

Al día siguiente, cuando le comunicaron que quedaba en libertad, el detenido constató que entre sus pertenencias no estaba el plástico, lo que generó una discusión con los policías de guardia.

Los agentes le exhibieron el acta que él había firmado el día anterior, donde constaban los elementos retenidos, incluso el dinero en efectivo, pero no así la tarjeta.

La situación generó una áspera discusión con los policías de la comisaría, que incluso se negaron a tomarle una denuncia por el hurto.

El caso trascendió rápidamente y desde la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones instruyeron al jefe de la seccional que se diera intervención a la Dirección de Asuntos Internos.

El denunciante concurrió al día siguiente al banco y constató que, mientras él estaba privado de su libertad, alguien realizó varias compras con su tarjeta de crédito .

Los agentes de Asuntos Internos pidieron al banco un registro de las compras realizadas y constataron que todas correspondían a locales ubicados en el Shopping Posadas, que está en el microcentro de la capital provincial.

En ese lugar, el policía acusado, que tiene 26 años, realizó el domingo servicio adicional de seguridad.

Las cámaras de seguridad del local registraron su presencia mientras desarrollaba su labor, pero también cuando se dirigió hacia algunos locales y realizó compras.

Con esos elementos, el Juzgado de Instrucción dispuso su detención.

Además, la Jefatura de Policía ordenó que se lo separe preventivamente del servicio activo, paso previo a su cesantía en la fuerza.

Fuente: Clarín