Un policía federal murió y otro está grave luego de un brutal tiroteo con delincuentes en Rosario

La violencia volvió a golpear en la ciudad de Rosario . Un policía federal fue asesinado a balazos y su compañero resultó gravemente herido mientras realizaban tareas de inteligencia de civil en el barrio Villa Banana.

El hecho, que ocurrió anoche entre las 22.30 y las 23 , dejó además un tercer herido: un vecino de 41 años que fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un balazo en el pecho.

Según las primeras informaciones, los dos efectivos federales realizaban tareas de inteligencia vinculadas al Plan Bandera. Estaban de civil y sin chalecos antibalas cuando ingresaron a un pasillo con la intención de identificar a un grupo de personas.

Pero lo que parecía un procedimiento de rutina terminó convirtiéndose en una emboscada mortal.

Rodolfo Manfredi , de 30 años, recibió un impacto en el pecho y murió prácticamente en el lugar. Su compañero, Emilio V., de 34, también fue alcanzado por los disparos y fue trasladado de urgencia al hospital Italiano, donde lo operaron y permanece en terapia intensiva.

El último parte médico indicó que su estado es crítico : perdió mucha sangre y sufrió lesiones graves en el vaso, el diafragma y el intestino grueso, indicó el medio Rosario 3.

En tanto, el hermano del vecino que resultó herido lo trasladó al Heca en un auto particular y quedó detenido de manera preventiva. El vehículo, un Voyage negro, fue secuestrado para peritajes.

El enfrentamiento ocurrió en un pasillo, a unos 30 metros de la entrada al barrio. Los peritos detectaron una casa con signos evidentes de haber sido violentada.

La puerta estaba barreteada, las luces permanecían encendidas y el interior aparecía completamente revuelto. También secuestraron allí una balanza de precisión , un indicio que podría vincular el lugar con actividades relacionadas al narcotráfico.

Mientras avanzaban las pericias, la Policía de Santa Fe desplegó un fuerte operativo de seguridad en toda la zona. Agentes con armas largas y escudos custodiaron el barrio para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar el trabajo de los investigadores.

La gravedad del episodio provocó una inmediata reacción de las autoridades nacionales. El jefe de la Policía Federal, Alejandro Robles , viajó de urgencia a Rosario, al igual que funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La investigación quedó en manos de la fiscal María Laura Riccardo, quien intenta reconstruir minuto a minuto qué ocurrió en el pasillo de Villa Banana y determinar si a la víctima le robaron el arma reglamentaria durante el ataque.

Fuente: TN