El conmovedor relato de la mamá que vio cómo la niñera le pegaba a su hija por las cámaras de seguridad

La madre que descubrió que la niñera que cuidaba a sus hijos les pegaba durante el almuerzo publicó un fuerte descargo en las redes sociales, donde compartió el dolor que sintió al enterarse de la situación.

“El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver , como madre y persona”, escribió en Facebook tras viralizar las imágenes.

La mujer explicó que nunca imaginó tener que exponer su vida privada, pero sintió la necesidad de hacerlo para evitar que la niñera, Julia Ferreyra, vuelva a estar al cuidado de otros chicos .

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos ”, expresó.

Según dijo, la niñera había estado al cuidado de los chicos durante cuatro meses. “ Gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es ”, agregó.

En el video se ve a los dos chicos durante el almuerzo cuando la cuidadora le llamó la atención a la nena. “ Comé bien”, le dijo y le golpeó la mano.

Segundos después, al ver que tardaba en agarrar el cubierto, le pegó una cachetada y la retó: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Entre lágrimas, la nena se quedó shockeada por lo que había sucedido y tardó unos minutos en volver a agarrar la cuchara para seguir comiendo. Mientras tanto, la mujer se puso a usar el celular y luego volvió a insistirle para que comiera.

En su posteo, la madre agradeció el apoyo recibido y recomendó extremar los cuidados al elegir personas para el cuidado de los menores. “ Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar ”, concluyó.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa y el video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Fuente: TN