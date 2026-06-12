Estafaron a un adolescente con una falsa venta de figuritas del Mundial: Perdió $715.000

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En medio de la fiebre mundialista, un adolescente jujeño de 16 años denunció que fue víctima de una estafa virtual donde perdió más de 700 mil pesos por intentar comprar varios álbumes y cajas con sobres de figuritas.

La situación ocurrió en la ciudad de Perico, donde una mujer se presentó en una comisaría de la zona para denunciar que su primo había perdido una gran suma de dinero tras ser engañado por un ciberdelincuente.

El adolescente se contactó con un usuario de TikTok que promocionaba una supuesta promoción de figuritas del Mundial, a un precio más bajo del que se consigue en el mercado. El denunciado operaba bajo el nombre de “Argentina campeón 2026″, y le aseguró que iba a enviarle la mercadería después de recibir el pago.

Según informó Jujuy al Momento, la víctima le transfirió 715 mil pesos al comerciante, dividido en partes y con destino a diferentes CVU. Su idea era comprar cinco álbumes junto a algunas cajas de paquetes de figuritas.

El estafador le habría dicho que los productos iban a ser despachados a una sede postal cercana para que los retirara el 14 de mayo, pero el plazo previsto se venció y transcurrieron los días sin recibir novedades del paquete o respuestas del supuesto vendedor.

El caso quedó en manos de la Justicia, que trabaja para identificar al responsable y tomar las medidas correspondientes.



