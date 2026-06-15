Un pitbull atacó a una nena de 6 años y le arrancó parte del pie

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Una nena de 6 años permanece internada en el Hospital de Niños de Córdoba después de haber sido atacada por un perro pitbull en barrio San Roque. El hecho ocurrió el jueves por la tarde y la menor sufrió graves heridas en uno de sus pies.

Noelia, la mamá de la niña, contó en El Show del Lagarto que los médicos le realizaron más de 20 puntos de sutura e injertos de piel. Además, evalúan si deberán someterla a una cirugía.

La mujer explicó que el ataque ocurrió mientras su hija jugaba con una amiga en la casa de una vecina, ubicada frente a su vivienda.

Sobre los momentos posteriores, recordó: “Yo no la vi. La trajo el novio de la señora de al lado y me dijo que la habían mordido. Mi instinto fue agarrar el documento y llevarla a la primera guardia cerca de casa”.

Luego fueron derivadas al Hospital de Niños y allí tomó dimensión de la gravedad de la herida. “Después nos trasladaron acá y ahí me di cuenta de que le faltaba un pedazo de pie”, relató.

Noelia aseguró que la pequeña continúa muy afectada por lo sucedido. “Está aterrada. Me sigue preguntando si está el perro”, expresó.

La madre también sostuvo que el pitbull ya era conocido en el barrio por haber protagonizado episodios violentos con otros perros. Además, señaló que le pidieron a la dueña del animal el carnet de vacunación, pero hasta el momento no lo recibieron.



