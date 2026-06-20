Un joven sobrevivió a la masacre que su padre cometió contra toda su familia: hoy revela la frase que le dijo antes de suicidarse

La noche del 22 de noviembre de 2022 quedó congelada para siempre en la memoria de José Oscar Naón Giménez . El ruido de la puerta al abrirse de golpe, los disparos, la imagen de su padre avanzando armado por la casa. Tampoco pudo olvidar la frase que escuchó después de recibir un balazo en el pecho: “ Vos sabías que iba a venir ”.

José Averio Naón , un exmilitar de 60 años, tenía en aquel momento una restricción perimetral por violencia de género pero eso no le impidió desatar una masacre en la casa de Cañuelas donde se refugiaba su expareja: la mató a ella, a un hijo de la mujer, hirió gravemente a otro y después se quitó la vida.

José, el hijo que María Alejandra Giménez Díaz y el múltiple homicida tenían en común, fue el único sobreviviente de esa noche. Casi cuatro años después, reconstruyó en una entrevista con TN el infierno que vivió y advirtió: “La Justicia tiene que empezar a actuar más para que se puedan evitar tragedias así. Solo con una denuncia, una perimetral y un botón , no parás a nadie”.

Detrás de la masacre había una historia marcada por años de violencia psicológica y humillaciones. Según contó José, las discusiones entre sus padres fueron habituales durante gran parte de su infancia. “Se hablaban mal, él se reía de mi mamá como si todo fuera un chiste, pero siempre lograban perdonarse y seguir”, recordó.

El quiebre llegó un mes antes del femicidio . Fue entonces cuando por primera vez, Naón golpeó a su mujer.

La agresión se desató después de que el hombre revisara el teléfono de su pareja y encontrara conversaciones con una amiga de Misiones , a la que la víctima planeaba ir a visitar. Él interpretó ese viaje como una excusa para engañarlo.

“Mi mamá decidió separarse porque fue la primera vez que le pegó una cachetada en la cara”, explicó José a este medio.

María Alejandra quiso salir de ese círculo de violencia . Sin embargo, cuando le comunicó al exmilitar que iba a abandonar la casa familiar de González Catán que compartían desde hacía 20 años, la situación escaló de manera alarmante.

“Mi papá agarró un arma, le sacó el cargador y le apuntó a la cara . Yo me puse en el medio y le dije que ella se iba a ir a Cañuelas para que se calmaran las cosas. Como vio que me puse adelante, la dejó ir”, relató el hijo.

Desde ese momento, la mujer se refugió en la casa de su hijo mayor - fruto de una relación anterior - en Cañuelas. José decidió acompañarla. Ya no quería seguir viviendo con su padre.

Poco después llegó la denuncia por violencia de género y una restricción perimetral. Sin embargo, para el joven nada de eso alcanzaba para protegerlos. “Yo siempre tuve la sensación de que eso no lo iba a detener” , afirmó José.

Las señales de peligro estaban a la vista . En sus redes sociales, José Averio Naón dejaba mensajes inquietantes sobre la ruptura con su pareja.

“Ale tenemos que hablar, así no se puede, la familia destruida, cada uno por su lado, todos peleados con todos”, escribió Naón el 6 de noviembre, 16 días antes del ataque . También compartía fotos de armas, acompañadas por frases tales como “poniéndome en forma para lo que se viene”.

Para José, que descubrió las publicaciones que realizaba su padre en Facebook recién después de salir del hospital, esos posteos eran advertencias que nadie logró interpretar a tiempo.

“Las señales eran claras desde el primer día que ella lo dejó. Se lo dijo muy claro: él le iba a hacer la vida imposible”, remarcó.

Eran cerca de las 21.45 del fatídico 22 de noviembre cuando José escuchó que la puerta se abría de golpe . Él estaba en el baño y, cuando salió, lo vio: “Era mi papá, con un arma y un cuchillo ”.

Su mamá estaba en la cocina . Su hermano, junto a su esposa y sus hijas pequeñas, permanecía en una habitación. José corrió hacia las nenas para protegerlas mientras Edgardo, el hijo mayor de María Alejandra, iba a enfrentar al agresor.

Entonces José escuchó el primer disparo.

“Mi hermano vino agarrándose el estómago . Atrás de él aparece mi padre y le pega tres tiros más : dos en el pecho y el último en la cabeza”, relató.

Apenas unos instantes después, el exmilitar apuntó contra su propio hijo. “Yo estaba a unos seis o siete metros. Me mira a los ojos y me dispara” , contó José a TN . La bala impactó en su pecho y cayó al piso convencido de que se iba a morir.

“Cuando estoy tirado lo escucho que se acerca. Pensé que me iba a dar un tiro en la cabeza también, pero me dice: ‘Vos sabías que yo iba a venir ’”, agregó.

Segundos más tarde sintió tres detonaciones desde la cocina. “Seguramente ahí fue cuando mató a mi madre y se suicidó él ”, reconstruyó.

A pesar de estar gravemente herido, José nunca perdió el conocimiento . “Ni cuando llegó la Policía, ni cuando entró la ambulancia. Recién en el hospital me durmieron”, indicó.

Pasó dos semanas internado en terapia intensiva y hoy solo le quedan “cuatro o cinco cicatrices en el cuerpo”. Pero las secuelas emocionales siguen: “Hasta el día de hoy sigo buscando la felicidad en el día a día”.

Después de la tragedia, sus tíos lo recibieron en Cañuelas y le ofrecieron trabajo. Con el tiempo reconstruyó su vida y formó una nueva familia junto a su pareja.

“Por suerte encontré una persona que me ama y a la que amo. Podemos tener proyectos juntos”, contó.

A más de tres años de la masacre de Cañuelas , el único sobreviviente intenta transformar el horror en un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares.

“Me gustaría que alguien que esté viviendo algo parecido sepa que hay futuro después de todo esto . No es fácil, se requiere una fuerza de voluntad muy grande, pero si empezás a llenar tu vida de propósitos , de a poco vuelve a tener sentido ”, concluyó.

Fuente: TN