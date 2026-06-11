Un hombre le pidió a su novia que borrara las fotos con su ex de las redes y todo terminó en un brutal ataque

Una noche de romance se convirtió en una pesadilla para una mujer que logró escapar después de ser salvajemente golpeada por su novio en un hotel alojamiento de la provincia de San Juan .

De acuerdo con la investigación, una discusión por celos habría sido el origen del conflicto que desencadenó el violento episodio adentro de una habitación del albergue transitorio Samaná.

El agresor, un hombre de 42 años identificado como Julio Andrés Ferreyra , fue detenido horas después.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a Tiempo de San Juan , en un momento de la noche, mientras compartían una cerveza, el acusado empezó a recriminarle a su novia que todavía tuviera publicadas en Facebook fotos viejas con su expareja.

Pero aunque ella intentó calmarlo y le aseguró que iba a eliminar las imágenes, la reacción del hombre fue feroz.

Los investigadores sostienen que Ferreyra le pegó varios golpes de puño en la cara y la tiró al piso, donde siguió atacándola.

En medio de la desesperación, la víctima intentó salir de la habitación, pero él la obligó a regresar por la fuerza.

Minutos después, la pelea volvió a escalar. El agresor la golpeó de nuevo en la boca y, esta vez, la amenazó con romperle una botella en la cabeza.

En medio del terror por lo que podía pasarle, la mujer vio su oportunidad de escapar en una distracción del hombre y la aprovechó: corrió y le pidió ayuda a una persona que estaba cerca del hotel, quien le abrió el portón para que pudiera salir.

Con las heridas de lo que acaba de sufrir a simple vista, caminó unos metros sobre la calle Pellegrini hasta que se topó con efectivos policiales que habían recibido un alerta en la zona.

Tras tomarle declaración a la víctima, la Policía montó un operativo para dar con el sospechoso.

Entre dos y tres horas más tarde la búsqueda terminó a unos 200 metros de Avenida Ignacio de la Roza, cuando interceptaron y detuvieron a Ferreyra en plena calle.

La causa quedó a cargo del sistema de Flagrancia y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La investigación es impulsada por el fiscal Cristian Gerarduzzi.

Por su parte, la víctima fue trasladada a la UFI CAVIG , donde recibió asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento judicial. Además, manifestó su decisión de formalizar la denuncia contra el agresor.

Fuente: TN