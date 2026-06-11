Encontraron al adolescente de 17 años que había desaparecido hace 10 días en Misiones

El adolescente que había desaparecido el 1 de junio en Misiones fue localizado sano y salvo este miércoles en una terminal de ómnibus en la provincia de Corrientes.

T.M.T., de 17 años, había sido visto por última vez junto a su padre en la localidad misionera Villa Bonita y había salido a buscar un colectivo para viajar a San Javier -dentro de la misma provincia- donde vive su madre. Sin embargo, el joven no llegó a destino.

El 3 de junio, su mamá radicó la denuncia de paradero y la Policía comenzó la búsqueda. Según detalló el diario Misiones Online , se emitió una alerta y se activó el protocolo de intercambio de información entre provincias, lo que permitió localizarlo este miércoles.

Las autoridades confirmaron que T.M.T. fue encontrado en la terminal de ómnibus de la localidad de Gobernador Virasoro, en Corrientes.

Luego, las autoridades coordinaron el traslado del adolescente a Misiones y al llegar a esta provincia, fue enviado a la Unidad Regional VI de Alem, donde se realizaron los procedimientos correspondientes para reunirlo con su madre.

La provincia de Misiones montó múltiples operativos desde el momento en que la madre del adolescente denunció su desaparición.

La Policía provincial realizó rastrillajes en diferentes sectores, con especial atención en zonas rurales y áreas de cosecha. Esta línea de investigación surgió porque, según relató su madre, en ocasiones anteriores T. se había ausentado temporalmente para trabajar en campamentos de tareferos y regresaba una vez concluidas esas tareas.

Sin embargo, en este caso, T. no avisó nada y eso despertó una preocupación que creció con el paso de los días.

Fuente: TN