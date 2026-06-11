Una madre estaba trabajando y vio cómo la niñera le pegaba a su hija por las cámaras de seguridad: el video

Una niñera fue descubierta mientras golpeaba a dos nenes a los que cuidaba en la ciudad cordobesa de Jesús María. El episodio salió a la luz a partir de un video captado por las cámaras de seguridad de la casa, donde quedó registrada la agresión.

La grabación fue difundida en redes sociales por la madre de los chicos, quien decidió hacer público el material para denunciar lo ocurrido y advertir a otras familias.

En el video se ve a los dos chicos durante el almuerzo cuando la cuidadora le llamó la atención a la nena. “ Comé bien”, le dijo y le golpeó la mano.

Segundos después, al ver que tardaba en agarrar el cubierto, le pegó una cachetada y la retó: “Fran, fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Entre lágrimas, la nena se quedó shockeada por lo que había sucedido y tardó unos minutos en volver a agarrar la cuchara para seguir comiendo. Mientras tanto, la mujer se puso a usar el celular y luego volvió a insistirle para que comiera.

Tras descubrir las imágenes, la madre realizó un extenso descargo en sus redes sociales, donde relató el dolor que le produjo ver la situación mientras trabajaba.

“El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona”, escribió en una publicación de Facebook que rápidamente se viralizó.

La mujer explicó que nunca imaginó tener que exponer aspectos de su vida privada, pero aseguró que decidió hacerlo para evitar que la cuidadora vuelva a estar al cuidado de otros niños.

“No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos”, expresó.

Además, sostuvo que la mujer había estado al cuidado de los chicos durante cuatro meses y que la difusión del material busca que otras familias conozcan lo ocurrido: “Gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es”.

En su mensaje, la madre también agradeció a todos los que se solidarizaron con ella: “A los que me brindaron su apoyo y su acompañamiento a mi pequeña familia, que es mi todo”.

Por último, recomendó extremar los cuidados al momento de elegir personas para el cuidado de los menores : “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar”.

El caso provocó una ola de repudio entre los usuarios, que expresaron su indignación por el trato que recibieron los menores.

Fuente: TN