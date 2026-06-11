“Danos los ahorros”: ladrones golpearon a una jubilada de 77 años durante un violento robo en La Matanza

Una jubilada de 77 años fue víctima de una brutal entradera en su casa de Villa Luzuriaga , partido de La Matanza . Tres delincuentes con las caras cubiertas entraron por la fuerza, la golpearon, la amenazaron y le exigieron que les entregara sus ahorros.

El violento episodio ocurrió cuando la mujer se encontraba sola en su casa de la calle Garibaldi al 4900. Las cámaras de seguridad instaladas en el living registraron toda la secuencia .

Las imágenes muestran cómo los ladrones destrozaron la puerta de ingreso para entrar a la propiedad. La víctima, que tiene movilidad reducida y se desplaza con la ayuda de un bastón, quedó a merced de los asaltantes.

Una vez dentro de la casa, los delincuentes comenzaron a revisar cada ambiente mientras le reclamaban dinero a la jubilada. Según se escucha en la grabación, los sospechosos estaban convencidos de que la mujer guardaba ahorros en su casa.

Desesperada, la víctima intentó explicarles que no tenía dinero guardado. “No tengo ahorros” , respondió mientras los ladrones seguían revolviendo muebles y pertenencias.

En medio del robo, en el video difundudo por El Nacional de La Matanza , se ve que la mujer empezó a gritar para pedir ayuda. La reacción de los delincuentes fue todavía más violenta. Le taparon la boca y la golpearon.

“Callate, vieja” , le gritó uno de ellos mientras continuaban buscando dinero y objetos de valor.

Después de permanecer varios minutos dentro de la casa, los tres asaltantes escaparon con distintas pertenencias de la jubilada y desaparecieron antes de que llegara la Policía.

Por estas horas, los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos y reconstruir la ruta de fuga. Hasta el momento no hay detenidos .

Fuente: TN