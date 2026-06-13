Un financista investigado en el caso del SIRA involucró a Alberto Fernández: “Estaba al tanto de todo”

El financista Francisco Hauque , investigado en la causa por el SIRA, sostuvo que el expresidente Alberto Fernández estaba “al tanto” de las maniobras para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), una causa que se investiga en la Justicia Federal.

“Alberto Fernández lo sabía . También sabía ( Matías ) Tombolini ”, dijo el financista en referencia al exsecretario de Comercio de la gestión del Frente de Todos.

Hauque, vinculado al financista Elías Piccirillo , formuló estas declaraciones el viernes por la noche en el programa ¿La Ves? de la señal TN.

“Él participaba como en todos los negocios” , dijo sobre Alberto Fernández.

Ante su involucramiento en la causa, el financista declaró: “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder me metieron ‘la droga’. Estoy amenazado y tengo custodia policial. En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, rememoró.

“Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar”, dijo y adivrtió: “Me amenazaron en un restaurante de Puerto Madero. Son amenazas sofisticadas y ellos trabajan con servicios de inteligencia y te hablan de tu familia”.

El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles , exsocio y amigo de Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA.

Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo .

En ese expediente se investiga el acceso al dólar oficial durante el último cepo cambiario y las ventas millonarias al mercado paralelo, pero el avance del caso abrió otra vertiente: las autorizaciones para importar durante 2022 y 2023.

En total hay más de 50 personas y empresas en la mira de la Justicia.

Alrededor de Migueles, un joven que comenzó como ladero de Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”, aparecen en el expediente “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.

Fuente: La Nación