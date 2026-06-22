Un colectivo perdió el control, se subió a una vereda en el centro de Mar del Plata y atropelló a varias personas: murió una mujer

Un colectivo perdió el control cuando circulaba en inmediaciones del Skate Park de Mar del Plata , ubicado en la zona centro de la ciudad de la costa bonaerense, subió a una vereda y atropelló a varias personas . Una mujer murió como consecuencia de los golpes que sufrió.

El accidente protagonizado por una unidad de la línea 532 , ocurrió en Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, donde personal de Bomberos y del SAME trabajan para asistir a las víctimas.

De acuerdo a lo que consignó el diario La Capital, la víctima fatal es una mujer . Además, precisaron que varios de los heridos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Por causas que aún se desconocen, trascendió que el conductor habría hecho una maniobras que derivó en el arrollamiento de un grupo de pasajeros que esperaba en la parada. Las imágenes quedaron registradas a través de un video que grabó un testigo que estaba en el lugar.

El caso fue informado a la Fiscalía de Delitos Culposos por parte de integrantes de la subcomisaría Casino. Los funcionarios judiciales dispusieron las primeras medidas investigativas, aunque las primeras versiones aluden a un posible desperfecto en el sistema de frenos del medio de transporte.

En las grabaciones que enseguida circularon en las redes sociales se ve que hay al menos una persona atrapada por las ruedas traseras del colectivo y otras tantas que se acercan para intentar asistir a los heridos.

Además, en el mismo cuadro se ve a varios de los presentes cuando se agarran la cabeza en señal de lamento y preocupación por lo sucedido en un punto muy concurrido en uno de los centros turísticos más importantes del país .

En el operativo participan agentes de la seccional 1° y de la Policía Científica, del cuerpo de Bomberos, del área de Tránsito Municipal, de Rescate del área de Defensa Civil y de miembros de Prefectura Naval Argentina (PFA).

Fuente: Clarín