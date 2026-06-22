Violento robo a un médico de 75 años en La Plata: lo atacaron y quedó inconsciente

Un médico de 75 años fue brutalmente atacado mientras esperaba un colectivo en una parada ubicada frente al Registro Provincial de las Personas, en La Plata.

La agresión fue tan violenta que la víctima perdió el conocimiento y permaneció desorientada durante horas . Cuando logró recuperarse, descubrió que le habían robado una mochila con instrumentos fundamentales para su trabajo profesional.

El episodio ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada del miércoles pasado en una parada de la línea 338 TALP situada sobre la avenida 1, entre las calles 60 y 61.

Según consignó el diario platense El Día a partir de fuentes vinculadas a la investigación, el profesional aguardaba la llegada del transporte público cuando fue sorprendido por al menos un agresor.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, la víctima recibió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo . El médico no pudo precisar posteriormente si recibió una trompada o si fue golpeado con algún objeto contundente ya que perdió el conocimiento tras el impacto.

Cuando recuperó la conciencia, advirtió que le habían sustraído la mochila en la que llevaba un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello profesional y otros instrumentos médicos de uso cotidiano.

La violencia del ataque dejó secuelas que le impidieron reconstruir con claridad lo ocurrido durante las horas posteriores. Incluso, según revelaron los investigadores, el hombre no pudo explicar cómo logró abordar un taxi que lo trasladó hasta su vivienda.

Fue su pareja quien advirtió la gravedad de la situación al recibirlo en el domicilio. Según la reconstrucción del diario El Día , el médico se encontraba desorientado y con dificultades para comprender lo sucedido. Ante ese cuadro, la familia decidió trasladarlo de inmediato al Instituto Médico Platense.

Los profesionales que lo asistieron resolvieron dejarlo internado durante 48 horas para realizar estudios y controles médicos destinados a descartar lesiones de mayor gravedad derivadas del golpe y de la pérdida de conocimiento.

Una vez que recibió el alta médica, el hombre se presentó en la comisaría 9ª de La Plata para formalizar la denuncia y aportar los detalles del ataque que logró recordar.

A partir de la presentación judicial, se inició una investigación para identificar a los responsables del asalto.

En ese contexto, una de las principales medidas en marcha es el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona de la avenida 1 entre 60 y 61. Los investigadores intentan establecer si alguno de los dispositivos registró el momento de la agresión o la huida de los autores.

Por el momento no hay detenidos y la causa continúa avanzando con el análisis de imágenes y la recolección de testimonios.

Fuente: La Nación