Un adolescente murió durante una jornada de caza en Santiago del Estero e investigan las causas del disparo fatal

Un adolescente fue hallado sin vida este domingo en una zona rural del paraje El Durazno , en el departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero .

La tragedia ocurrió en horas de la mañana, cuando el joven participaba de una jornada de caza junto a dos amigos . Las autoridades detuvieron a ambos acompañantes mientras avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjo el hecho.

El episodio comenzó alrededor de las siete, cuando Rojas , la víctima, salió de su vivienda para dirigirse a un sector rural cercano acompañado de dos jóvenes de 20 y 24 años , ambos domiciliados en Córdoba. Según informaron fuentes policiales, el grupo tenía previsto recorrer la zona en busca de animales silvestres , en un contexto de clima húmedo y terreno rocoso.

Según informó el portal del Diario Panorama , horas más tarde, uno de los acompañantes regresó solo a la vivienda de la familia del adolescente para alertar sobre un grave incidente ocurrido durante la expedición. El aviso movilizó a personal policial y sanitario , quienes acudieron de inmediato al lugar señalado por los jóvenes.

Cuando los efectivos arribaron a la zona rural de El Durazno, constataron que el adolescente no presentaba signos vitales . Personal policial , junto con equipos de salud , preservó la escena para evitar la alteración de pruebas y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

De acuerdo con las primeras pesquisas, la víctima habría intentado descender por unas piedras húmedas para acercarse a una cueva donde presuntamente se encontraba un animal . En ese momento, se habría producido un disparo accidental con una escopeta calibre 12 , cuyo proyectil impactó en el rostro del adolescente . Estas hipótesis forman parte de la reconstrucción inicial aportada por los testigos y los primeros indicios hallados en el lugar.

Por disposición de la fiscal de turno, los dos jóvenes que acompañaban a la víctima fueron aprehendidos en el marco de la investigación preliminar. Ambos, de 20 y 24 años, quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras se llevan a cabo las averiguaciones.

Se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los aprehendidos, así como las prendas de vestir que usaban durante la jornada y el arma de fuego involucrada en el episodio. El objetivo es analizar toda la evidencia disponible para reconstruir detalladamente lo sucedido y descartar la intervención de terceros o una posible manipulación del arma.

El Ministerio Público Fiscal mantiene abierto el expediente y la causa sigue bajo secreto de sumario mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas. Personal especializado de Criminalística realizó tareas en la escena para precisar la trayectoria del disparo y las condiciones en que ocurrió el accidente.

La investigación se encuentra bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si se trató efectivamente de un accidente o si existen otras circunstancias relevantes que deban ser incluidas en la causa. En casos de muertes ocurridas en contextos de caza, la justicia suele poner especial atención en la manipulación de armas de fuego y las medidas de seguridad adoptadas por los participantes.

Según fuentes policiales, “el disparo se habría producido de manera accidental” mientras la víctima descendía por un sector de difícil acceso, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

En las próximas horas se espera la declaración formal de los testigos y los informes periciales que permitirán avanzar en la causa. La comunidad permanece atenta a las novedades oficiales, mientras la familia de la víctima recibe asistencia psicológica y contención por parte de equipos municipales.

Fuente: Infobae