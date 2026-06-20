UADE COSTA Argentina presentó su Centro de Convenciones para impulsar el turismo de eventos, la educación y el desarrollo regional

UADE
COSTA Argentina presentó el proyecto de su Centro de Convenciones, una iniciativa
orientada a fortalecer la infraestructura regional para la realización de
congresos, actividades académicas, encuentros empresariales y eventos
profesionales.
La
presentación se realizó este viernes 19 de junio, y permitió conocer los
principales alcances del proyecto, sus características y el impacto esperado en
la dinámica educativa, turística y económica regional.
La
reunión estuvo encabezada por el Dr.
Héctor Masoero, presidente de UADE, y contó con la
participación de Juan
Ibarguren, intendente de Pinamar; Esteban Santoro,
intendente de General Madariaga; y Jorge
Enrique Shaw, presidente de Pinamar S.A. Allí mismo firmaron
una Carta Compromiso, reafirmando el acompañamiento institucional y la
voluntad de las partes involucradas con el desarrollo del UADE COSTA Centro de
Convenciones, el cual será financiado íntegramente por la Universidad pero que
contará con el apoyo de los actores firmantes.
El
Dr. Masoero recalcó que el Nuevo Espacio apunta a responder a una demanda cada
vez más relevante para destinos turísticos que buscan diversificar su
actividad: contar con infraestructura preparada para recibir eventos de alta
convocatoria, especialmente fuera de los períodos tradicionales de temporada.
Con una superficie de 2.000 m² cubiertos y capacidad de hasta 800 personas, el
espacio tiene como objetivo ampliar las posibilidades de Pinamar y la región
como sede de encuentros vinculados con la formación, la innovación, el
desarrollo profesional, la actividad empresarial y la articulación
público-privada.
Esta
iniciativa también abre una oportunidad para fortalecer el movimiento económico
local asociado a este tipo de eventos, desde hotelería y gastronomía hasta servicios, transporte,
comercio y actividades complementarias. Para la Costa
Atlántica, el turismo de eventos representa una vía concreta para generar
circulación durante más meses del año y atraer nuevos públicos: profesionales, estudiantes, empresas,
instituciones, organismos públicos y especialistas de distintos sectores.
Además
de su dimensión turística y económica, el proyecto busca consolidar un espacio
de vinculación entre el ámbito
académico, el sector productivo y los gobiernos locales. La
posibilidad de recibir congresos, jornadas, convenciones y encuentros
profesionales permitiría ampliar la agenda regional con actividades vinculadas
al conocimiento, la
capacitación y el intercambio institucional.
Con
esta propuesta UADE COSTA Argentina incorpora un nuevo espacio al desarrollo
de la región atlántica como destino que no será solo turístico, sino
también como punto de encuentro para la educación, los negocios, la
innovación y los eventos de alcance regional, nacional e internacional
fortaleciendo las actividades económicas contra estacionales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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