UADE COSTA Argentina presentó su Centro de Convenciones para impulsar el turismo de eventos, la educación y el desarrollo regional

ZONALES

UADE COSTA Argentina presentó el proyecto de su Centro de Convenciones, una iniciativa orientada a fortalecer la infraestructura regional para la realización de congresos, actividades académicas, encuentros empresariales y eventos profesionales.





La presentación se realizó este viernes 19 de junio, y permitió conocer los principales alcances del proyecto, sus características y el impacto esperado en la dinámica educativa, turística y económica regional.





La reunión estuvo encabezada por el Dr. Héctor Masoero, presidente de UADE, y contó con la participación de Juan Ibarguren, intendente de Pinamar; Esteban Santoro, intendente de General Madariaga; y Jorge Enrique Shaw, presidente de Pinamar S.A. Allí mismo firmaron una Carta Compromiso, reafirmando el acompañamiento institucional y la voluntad de las partes involucradas con el desarrollo del UADE COSTA Centro de Convenciones, el cual será financiado íntegramente por la Universidad pero que contará con el apoyo de los actores firmantes.

El Dr. Masoero recalcó que el Nuevo Espacio apunta a responder a una demanda cada vez más relevante para destinos turísticos que buscan diversificar su actividad: contar con infraestructura preparada para recibir eventos de alta convocatoria, especialmente fuera de los períodos tradicionales de temporada. Con una superficie de 2.000 m² cubiertos y capacidad de hasta 800 personas, el espacio tiene como objetivo ampliar las posibilidades de Pinamar y la región como sede de encuentros vinculados con la formación, la innovación, el desarrollo profesional, la actividad empresarial y la articulación público-privada.





Esta iniciativa también abre una oportunidad para fortalecer el movimiento económico local asociado a este tipo de eventos, desde hotelería y gastronomía hasta servicios, transporte, comercio y actividades complementarias. Para la Costa Atlántica, el turismo de eventos representa una vía concreta para generar circulación durante más meses del año y atraer nuevos públicos: profesionales, estudiantes, empresas, instituciones, organismos públicos y especialistas de distintos sectores.





Además de su dimensión turística y económica, el proyecto busca consolidar un espacio de vinculación entre el ámbito académico, el sector productivo y los gobiernos locales. La posibilidad de recibir congresos, jornadas, convenciones y encuentros profesionales permitiría ampliar la agenda regional con actividades vinculadas al conocimiento, la capacitación y el intercambio institucional.





Con esta propuesta UADE COSTA Argentina incorpora un nuevo espacio al desarrollo de la región atlántica como destino que no será solo turístico, sino también como punto de encuentro para la educación, los negocios, la innovación y los eventos de alcance regional, nacional e internacional fortaleciendo las actividades económicas contra estacionales.