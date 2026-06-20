Jorge Macri también cuestionó la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete: “Complica al Gobierno para contar lo que está bien”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macr i, se sumó este sábado a la ola de cuestionamientos a la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en medio del escándalo vinculado a su patrimonio y sostuvo que la permanencia del exvocero le impide al Gobierno de Javier Milei "contar lo que está bien" .

"Es un tema que lo está complicando al Gobierno inclusive para contar las cosas que están bien y necesitamos que al país le vaya bien y que el cambio pueda consolidarse y acelerar", opinó Macri cuando le consultaron por Adorni, quien en las últimas horas anunció que Adrián Ravier fue el designado por Milei para ocupar el cargo que él dejó vacante al asumir como jefe de Gabinete.

En ese sentido profundizó en una entrevista con radio Mitre que "es difícil imaginar que el Gobierno pueda sacar paquetes de leyes" en el Congreso "en el medio de este tema". "Pero no le voy a decir al presi cpóm,o tiene que armar su equipo", señaló.

"Espero que se resuelva rápido y que no le hagamos el caldo gordo a un montón de especuladores políticos que se paran con el cuchillo entre los dientes para ver si pueden lastimar y en el pasado han sido oscuros en lo que hace a la transparencia", apuntó, en referencia al kirchnerismo.

Pese a que evitó reclamar deliberadamente que Adorni deje su cargo, Macri dejó clara su posición. En ese sentido, uno de los dirigentes más cercanos a su primo Mauricio Macri ya había fijado de manera contundente la postura del PRO.

Fuente: Clarín