¿Tu pareja se hizo el test de VIH?: el inquietante dato sobre los mayores de 30 años y los casos positivos

Tres de cada diez personas que recibieron un diagnóstico positivo de VIH durante 2025 en los operativos de AHF Argentina nunca se habían realizado una prueba previa. Entre esos casos, más de la mitad correspondió a personas mayores de 30 año s.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la organización en distintos puntos del país durante el último año. En total, 9.131 personas se realizaron el test de VIH y se detectaron 203 nuevos diagnósticos positivos.

De esos 203 casos, 60 correspondieron a personas que nunca antes se habían hecho una prueba. Es decir, el 30% de los nuevos diagnósticos se produjo en personas que desconocían por completo su estado serológico y que jamás habían accedido a un test.

La distribución por edades muestra que el fenómeno no se concentra únicamente en los grupos más jóvenes . Entre quienes dieron positivo sin haberse testeado nunca, 14 tenían entre 30 y 39 años , 12 entre 40 y 49 años y otros seis eran mayores de 50.

En conjunto, 32 de los 60 diagnósticos positivos detectados en personas sin antecedentes de testeo correspondieron a mayores de 30 años . Representan el 53% del total.

Respecto a las más de 9 mil pruebas realizadas en 2025 por AHF Argentina, el grupo más numeroso fue el de personas de entre 30 y 39 años , con 2.832 pruebas realizadas. Le siguieron quienes tenían entre 20 y 24, con 2.200 testeos, y las personas de entre 25 y 29 , con 2.040.

Los datos también muestran que una parte importante de quienes accedieron al test lo hizo por primera vez. Fueron 2.919 personas , es decir, el 32% de todos los testeados.

Entre ellas predominan los jóvenes. El grupo de 20 a 24 años concentró 930 primeros testeos, mientras que entre las personas de 25 a 29 años se registraron otros 693.

Las cifras aparecen en la previa del Día Nacional de la Prueba de VIH , que se conmemora el 27 de junio.

Según el último Boletín Epidemiológico sobre VIH e Infecciones de Transmisión Sexual elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina viven unas 140.000 personas con VIH y alrededor del 13% desconoce su diagnóstico.

Los datos oficiales muestran además que el 49% de los nuevos diagnósticos se realiza de manera tardía.

Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina, explicó que conocer el resultado permite acceder al tratamiento de forma temprana y reducir las complicaciones asociadas a la infección.

También recordó que una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, un principio conocido como "Indetectable = Intransmisible" (I=I).

El test de VIH requiere una gota de sangre y permite obtener el resultado en aproximadamente 20 minutos.

Es gratuito, confidencial, no requiere orden médica ni ayuno y puede realizarse de manera autónoma a partir de los 13 años.

Desde AHF Argentina remarcan, además, que el testeo permite detectar otras infecciones de transmisión sexual. Entre ellas aparece la sífilis, que continúa mostrando un crecimiento sostenido. Durante 2025 se registraron 46.779 casos en el país, una cifra que representa un aumento del 75,6% respecto de 2022.

En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH , la organización realizará jornadas gratuitas de testeo rápido de VIH y sífilis en distintos puntos del país. Una de ellas tendrá lugar el 26 de junio en el Barrio Mugica de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados estarán disponibles en aproximadamente 20 minutos.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín