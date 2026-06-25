“Mundial de escuelas”: dos colegios argentinos se clasificaron entre los 50 finalistas del mundo

Así como a nivel futbolístico la Selección Argentina de Scaloni nos tiene acostumbrados a estar siempre entre las mejores del mundo, en la educación existen dos escuelas argentinas que compiten por la victoria en el “ Mundial de escuelas ”. Se trata del Northfield School de Escobar y del Colegio San Pedro Apóstol de Córdoba.

Fueron elegidas como finalistas del Top 10 de los World 's Best School Prizes 2026 , los premios educativos más prestigiosos del mundo que promueve la organización global T4 Education y que ya va por la quinta edición. Este año elegirán a sus ganadores en noviembre.

Las dos escuelas argentinas pueden ganar este reconocimiento internacional, pero lo harían en categorías distintas porque la competencia tiene cinco podios : Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables.

El Northfield School Campus Puertos es finalista en Innovación , mientras que el Colegio San Pedro Apóstol está seleccionado en la categoría Acción Ambiental .

Pero, ¿cuáles son las virtudes que las llevaron a distinguirse en estas categorías?

Marin Maurette, responsable de Alianzas Estratégicas para LATAM en T4 Education, comenta en diálogo con Clarín que los World’s Best School Prizes reconocen a escuelas que “van más allá del paradigma educativo tradicional”.

“Son escuelas que se animaron a impulsar una visión, un proyecto o una idea diferente , y que lograron convertirla en una realidad gracias al compromiso de toda su comunidad. Lo que distingue a estas instituciones es que generan un impacto concreto y demostrable . Eso es precisamente lo que han logrado las dos escuelas argentinas que este año integran el Top 10”, dice Maurette.

En el caso de Northfield Puertos, se destaca “el desarrollo de una sólida cultura de gestión basada en datos y el compromiso de utilizar esa información para mejorar las trayectorias educativas de sus estudiantes”.

Esta institución privada que tiene nivel inicial, primario y secundario creó un sistema que recolecta y analiza datos para comprender lo que sucede dentro de la escuela y, con esto como apoyo, busca rediseñar las prácticas pedagógicas y transformar las experiencias educativas de los alumnos.

Los estudiantes son protagonistas activos del modelo : se hace un seguimiento longitudinal del progreso académico, desarrollo lector, bienestar socioemocional y niveles de participación. Con todo eso se puede saber cómo aprende cada uno a lo largo del tiempo, analizar fortalezas y cuestiones a mejorar.

“Aunque hoy pueda parecer una práctica habitual, sigue siendo uno de los desafíos más complejos de implementar de manera efectiva en las instituciones educativas”, analiza Maurette.

Lo que inició en Northfield School, Campus Puertos se expandió a toda la Red Educativa Itinere, que reúne a diez escuelas de Argentina y Uruguay , permitiendo que el modelo trascienda una sola institución y se convierta en un sistema educativo escalable.

Por otro lado, el Colegio San Pedro Apóstol de Córdoba -también de gestión privada con nivel inicial, primario y secundario- convirtió su campus en un laboratorio que impulsa iniciativas ambientales lideradas por estudiantes.

Esta institución se ubica junto a la Reserva Natural General San Martín, un área protegida con una gran diversidad de flora y fauna, e identificó una limitación frecuente en la educación ambiental: la desconexión entre la infraestructura escolar y las prácticas pedagógicas .

Como respuesta al problema desarrolló un modelo institucional de aprendizaje llamado “Conciencia, Educación y Acción”, que garantiza que la alfabetización ambiental comience desde el nivel inicial y que se profundice progresivamente a lo largo de toda la trayectoria escolar.

Los chicos abordan desafíos ambientales reales, como el control ecológico de escorpiones mediante paisajismo con especies vegetales que funcionan como repelentes naturales.

“Esa apropiación por parte de los alumnos es lo que convierte a la propuesta en algo verdaderamente poderoso , y sostenible en el tiempo”, destaca el responsable de Alianzas Estratégicas.

La planta solar de la escuela genera el 71,98% del consumo energético total del establecimiento. Desde su puesta en funcionamiento en junio de 2025 produjo 101.833 kWh de energía limpia en menos de un año, para evitar la emisión de 101.500 kilogramos de dióxido de carbono.

La institución también logró una reducción del 90% en el uso de plásticos de un solo uso en su comedor principal y del 70% en su cantina al incorporar alimentos frescos y recipientes reutilizables. Además, composta el 100% de los residuos de jardinería y del café utilizado por el personal, reintegrando nutrientes al suelo.

“A pesar de sus diferencias, ambas escuelas comparten un rasgo fundamental: sus comunidades hicieron propios estos proyectos y los transformaron en parte de su identidad . Eso habla de una gestión sólida, de liderazgo y de una visión compartida, elementos que están en la base de toda comunidad que busca crecer y progresar”, añade Maurette.

El Top 3 y los ganadores de cada categoría se anunciarán en noviembre . Serán elegidos por un jurado integrado por líderes y expertos internacionales.

Además, las 50 escuelas seleccionadas en las cinco categorías participarán en una instancia de votación pública abierta a todo el público, para determinar al ganador del “Community Choice Award”.

Tanto los ganadores como los cincuenta finalistas serán invitados a la conferencia anual que organiza T4 Education, el World Schools Summit, cuya tercera edición se realizará en Londres los días 16 y 17 de enero de 2027 .

“Estos premios no sólo buscan que otras escuelas conozcan estos ejemplos, sino también que los responsables de diseñar políticas educativas los observen, aprendan de ellos y tomen nota de aquellas prácticas que están dando resultados ”, concluye Maurette.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín