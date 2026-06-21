Trump aseguró que Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido

LONDRES (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se refirió a la crisis política que enfrenta desde hace meses el gobierno de Keir Starmer y aseguró que el actual primer ministro de Reino Unido renunciará a su cargo .

“ Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido . Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía (¡explotación de petróleo en el Mar del Norte!). ¡Le deseo lo mejor!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social .

El posteo del republicano llegó en medio de la incertidumbre por las dos decisiones que le esperan a Starmer y que definirán su carrera: renunciar o afrontar un desafío de su rival en el Partido Laborista, Andy Burnham .

Si bien Starmer prometió públicamente mantenerse en el cargo , la presión aumentó a medida que cada vez más colegas del Partido Laborista coincidieron en que “su tiempo se acabó”. En tanto, crecen las expectativas de que anuncie su renuncia este mismo lunes , día en que Burnham jurará como legislador en la Cámara de los Comunes después de ganar una elección parcial la semana pasada.

Mientras tanto, el secretario de Negocios, Peter Kyle, indicó este domingo que Starmer está “tomándose tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas , los desafíos y las oportunidades” en los que se encuentra. “Sé que es un primer ministro que siempre pone a su país en primer lugar”, declaró Kyle a la BBC , mientras que desestimó los reportes que indican que Starmer renunciará y los tildó de “ especulación ”.

El descontento con el primer ministro fue en aumento durante meses. Los legisladores laboristas están desesperados por revertir el declive de popularidad del gobierno desde que Starmer condujo al partido de centroizquierda a una victoria electoral en julio de 2024.

Tras esto, tuvo dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar los servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y también se vio arrastrado por repetidos errores, como su decisión de nombrar a Peter Mandelson, amigo de Jeffrey Epstein , como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

En tanto, el Partido Laborista pierde votantes progresistas frente al creciente Partido Verde y afronta el ascenso de Reform UK , el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage, quien encabeza de forma constante las encuestas nacionales de opinión.

Burnham, hasta esta semana el alcalde del Gran Manchester, ganó el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, en una elección parcial celebrada el jueves. Obtuvo casi el 55% de los 45.510 votos emitidos, más de 9000 por encima del segundo, de Reform UK . Ahora que es legislador, está en posición de desafiar a Starmer por el liderazgo del Partido Laborista .

“Todo el mundo sabe que la política no está funcionando” , afirmó en un discurso tras ganar la semana pasada. “Todo el mundo puede sentir que el país no está donde debería estar. Esta noche podría, sólo podría, ser el punto de inflexión”, adelantó.

Por su parte, Starmer felicitó a Burnham por el triunfo, pero insistió en que luchará contra cualquier intento de destituirlo . “Me postularé, me presentaré si hay una contienda por el liderazgo laborista”, dijo Starmer y añadió: “Dije repetidamente que no voy a apartarme de esto”.

Pero Charlie Falconer, un destacado miembro laborista de la Cámara de los Lores, sostuvo el sábado que a Starmer no le queda “absolutamente ninguna autoridad” . “Debería haber un proceso de transición acordado en el que Andy y Keir cooperen sobre cuándo debe producirse el traspaso”, le dijo a la BBC .

A los pedidos de renuncia se sumaron también otras figuras importantes del gobierno, como la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper; la ministra del Interior, Shabana Mahmood; la ministra de Transportes, Heidi Alexander; y el ministro de Energía, Ed Miliband, quienes instaron a “tomar una decisión rápida” o arriesgarse a una moción de censura por parte del propio grupo parlamentario mayoritario.

Fuente: La Nación