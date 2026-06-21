Pocos lo saben: por qué recomiendan poner una percha vacía en el placard

A la hora de mantener ordenado y ventilado el placard , existen diversos trucos caseros que pueden marcar la diferencia. Uno de ellos consiste en dejar una percha vacía entre medio de las prendas , algo sencillo de hacer y que tiene múltiples beneficios.

Aunque parece algo común, esta práctica tiene ventajas que facilitan la organización y evitan algunos problemas comunes dentro del armario.

La principal función de la percha vacía es generar espacio entre las prendas . Cuando la ropa está demasiado apretada, las telas se arrugan con mayor facilidad, se deforman y resulta más difícil encontrar lo que se busca. Además, la ropa puede llenarse de olor a humedad .

Si dejás una percha libre entre distintas prendas, podés lograr:

Además, muchas personas utilizan esta técnica para separar categorías de ropa sin necesidad de etiquetas ni divisores.

Los especialistas en organización recomiendan evitar que el barral quede completamente lleno. Lo ideal es dejar pequeños espacios libres cada cierta cantidad de prendas para que el aire pueda circular correctamente .

Una opción práctica es colocar una percha vacía cada 10 o 15 prendas , o bien reservar algunos centímetros libres en distintos sectores del placard.

Fuente: TN