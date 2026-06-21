Empezó el invierno: el ritual que tenés que hacer este 21 de junio para atraer abundancia

Con el comienzo del invierno , muchas personas aprovechan para hacer rituales destinados a la abundancia , prosperidad y nuevas oportunidades . Desde hace años, varias culturas consideran este momento como una chance de cerrar ciclos, dejar atrás lo malo y dar paso a una nueva etapa.

Entre los rituales más conocidos para este 21 de junio está prender una vela a la tarde para pedir deseos o metas que quieras cumplir en los próximos meses.

Además, muchas personas aprovechan este momento para agradecer los logros obtenidos en el último tiempo y enfocarse en nuevas metas.

Si bien se trata de una práctica simbólica, se suele recomendar que el ritual se haga durante el atardecer del 21 de junio , justo cuando empieza a caer la luz.

Esta recomendación surge de la idea de transición del día a la noche , algo que se relaciona con el simbolismo de dejar una etapa por otra nueva.

Fuente: TN