No tires los corchos usados, son un tesoro: 10 ideas para aprovecharlos en tu casa

Apenas se termina una botella de vino, la mayoría de las personas tira los corchos al tacho de basura. Aunque puede parecer un residuo más, este elemento tiene múltiples usos dentro del hogar que le pueden dar una segunda vida.

Los corchos son muy sencillos de reutilizar porque tienen propiedades que pueden aprovecharse adentro de casa : son livianos, resistentes, fáciles de cortar, absorben golpes, aíslan el calor y, además, no necesitan demasiada preparación si están limpios y secos.

De esta manera, en vez de tirarlos a la basura, es recomendable acumularlos en un frasco o una caja . Al tener varios acumulados, es posible solucionar distintos problemas cotidianos sin gastar plata y reutilizando materiales que ya están en casa.

Si bien son sencillos de reutilizar, hay ciertos factores a tener en cuenta antes de darles una segunda vida. Si huelen mal, tienen humedad o están muy deteriorados , es aconsejable descartarlos para evitar que manchen o ensucien el hogar.

Además, es conveniente limpiarlos con un paño húmedo y dejarlos secar bien antes de guardarlos. Una vez hecho esto, se pueden acumular en un frasco o una caja sin problema y tenerlos a mano para cuando haga falta.

Así, un elemento que en la mayoría de los casos es visto como un residuo se convierte en un recurso práctico para solucionar distintas tareas del hogar . De manera económica y sencilla, es posible reutilizar los corchos para cuidar muebles, ordenar objetos o decorar ambientes, entre otros usos.

Fuente: TN