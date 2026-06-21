Adiós al chorro débil de la ducha: cómo destapar los agujeritos para que el agua vuelva a salir de forma pareja

A medida que pasa el tiempo, es común que la flor de la ducha se tape , lo que provoca que el agua salga con menos fuerza y de manera dispareja. Lejos de ser siempre un problema de presión, esto suele estar relacionado con la acumulación de sarro y suciedad en los orificios.

En líneas generales, este problema aparece con el tiempo, sobre todo en lugares donde el agua contiene muchos minerales. Por ese motivo, antes de cambiar la flor o revisar la instalación, es recomendable probar una limpieza , ya que en muchas ocasiones con eso se soluciona.

La ducha se tapa, principalmente, porque se acumula sarro en la flor . Esto sucede porque, a medida que el agua circula y se evapora, deja restos de minerales que se pegan al metal o al plástico.

Si no se limpia a tiempo, esos depósitos bloquean parte de la salida y provocan que el chorro salga con menos presión, de forma irregular o hacia los costados. Además del sarro, también puede quedar jabón, polvo o restos de suciedad en los orificios.

Para solucionar este problema, no hace falta recurrir a productos químicos costosos. Con vinagre blanco, agua caliente y un cepillo de dientes , es posible remover la mayor parte del sarro acumulado.

Si el sarro está muy pegado a la ducha, es posible que sea necesario repetir el proceso una segunda vez . Al hacerlo, es recomendable no usar elementos metálicos, ya que podrían raspar la superficie o agrandar los agujeros.

Una vez limpia la flor, conviene secarla después de cada ducha y aplicar vinagre cada tanto para evitar que se tape nuevamente. Además, si el agua de la zona tiene muchos minerales, es aconsejable repetir el proceso una vez por mes para mantener un chorro más parejo.

Así, hacer que el agua vuelva a salir pareja y con fuerza no requiere un tratamiento costoso. Con algunos productos sencillos de conseguir y sin grandes arreglos, es posible recuperar una mejor salida.

Fuente: TN