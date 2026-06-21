Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen’s

Es el título más importante de su carrera, que celebra todo el tenis argentino: Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 y se quedó con la final del ATP 500 de Queen’s. Dirigido por el chileno Nicolás Massú (fue su primer certamen a cargo), Cerúndolo festejó en su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y alzó su segundo trofeo en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023.

Así, el porteño se convirtió en el primer argentino en ganar el título en el Queen’s Club en la historia y logró su quinto título ATP Tour, uniéndose a Andy Roddick y Feliciano López como los únicos hombres en ganar tanto el título de Queen’s Club como el de Eastbourne. Y con este éxito, trepó al 20° puesto del ranking.

Cerúndolo arrancó el partido en el court Andy Murray Arena de la mejor manera, quebrándole el saque a su rival en el game inicial. Y tuvo el temple para sostener su servicio cuando tuvo break point en contra, con lo que se adelantó 3 a 1, combinando su potente juego desde la base con algunas sutilezas en la red. En esta misma línea, el argentino, preclasificado 7° en este certamen, se lució con un milimétrico drop shot para quedarse con su cuarto game y posicionarse 4-2, con un quiebre a favor. Todo bajo la supervisión de Massú, sentado al lado de una camiseta de la selección albiceleste con el estampado de Maradona, toda una cábala.

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Cerúndolo contó con la inmejorable ocasión para quebrar a Paul y ubicarse 5-2 arriba, pero Paul reaccionó con su saque y una buena defensa y salvó su game de servicio, con lo que quedó 3-4. Cuando el argentino tuvo la oportunidad de quedarse con el primer set (5-4 arriba con su saque), se frustró en el intento y perdió su game en cero. Fue allí en donde empezó a sentir los primeros signos de nerviosismo, mientras su coach se paró en la tribuna para aplaudirlo y alentarlo.

Paul salió decidido a arrebatarle el set a Cerúndolo, aprovechando su sucesión de fallos e imprecisiones, sumado a la tensión. Finalmente, el primer set condujo al tie break. Y allí surgió el norteamericano, que se impuso 7-4 en el desempate, en un parcial que duró una hora y seis minutos. El argentino se fue desdibujando y perdiendo solidez, hasta ceder el set.

Más allá de que se quedó con la sensación de que dejó escapar el primer parcial, Cerúndolo recuperó parte de su mejor tenis y empezó a caminar el segundo parcial, dentro de un desarrollo equilibrado; cada uno mantuvo su servicio hasta el 2-2. Sin embargo, otra vez reapareció la inconsistencia y Paul le quebró para adelantarse por 3-2. Pero con una buena dosis de fortuna, porque su pelota en un rally tocó la faja y pasó, Fran recuperó el quiebre y se colocó 3-3.

“Es una película de terror que se repite una vez tras otra”, se quejó el argentino ante el banco en el siguiente game, cuando cometió una doble falta, en la lucha por ubicarse 4-3. Finalmente, consiguió el objetivo y se alivió. Incluso, tuvo la chance para ponerse 5-3, con dos chances de quiebre, pero Paul se repuso de manera brillante, con una volea que mereció la felicitación de su oponente.

A continuación, a la hora de buscar una reacción, le tocó el turno a Cerúndolo, que llegó a sacar 15-40. Pero respondió a tiempo y puso salvar su game de saque, hasta quedar 5-4 arriba en el segundo set. Y casi al cumplir las dos horas de juego, el argentino pudo apoderarse del segundo set por 6-4, al capitalizar su segundo quiebre del parcial. El festejo con el puño apretado fue el mejor signo para seguir adelante e intentar ganar el partido en el tercero.

Con el envión de haber igualado el match en sets, Fran resolvió el primer game con su saque, aunque tuvo que batallar bastante para asegurárselo. Finalmente, apeló a su tremenda derecha para garantizarse el 1-0 del tercer parcial. Y con más facilidad, en cero, Paul igualó 1-1. Todo muy equilibrado hasta allí.

Cerúndolo siguió luchando hasta ponerse 3-2, exigiendo al máximo a su rival y luego de una formidable volea. Y con una dosis de explosividad admirable, quebró para ponerse 4-2: fue especialmente asombroso el drive cruzado que le permitió quebrar el saque del norteamericano. A continuación, con mucho esfuerzo y sufrimiento, -tras perder una ocasión única dominando territorialmente-, aseguró su saque y se puso 5-2.

A la hora de la verdad, Cerúndolo contó con un match point que no pudo aprovechar después de su segundo saque; la pelota se le fue larga. También dejó pasar una segunda ocasión de cerrar el partido, después de que una bola de Paul apenas saltara al otro lado después de pegar en la faja. Al argentino se le escapó una tercera chance, luego de una mala devolución a la red. Así, Paul sobrevivió tres veces y el partido se puso 5-3 en el tercer set.

Ya con su saque en el 5-3, Cerúndolo dispuso un cuarto match point y la pelota le quedó en la faja cuando pretendía definir con una derecha paralela. Finalmente, Cerúndolo festejó con un smash que le dio el título en Queen’s.

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Fuente: La Nación