Triple crimen de Florencio Varela: dictan la prisión preventiva de “Pequeño J” y suman dos nuevas hipótesis

Tony Janzen Valverde Victoriano (20) , conocido como “Pequeño J”, fue procesado este viernes con prisión preventiva por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) , cometido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. A su vez, la justicia sumó dos nuevas hipótesis que apuntan a delitos de trata y explotación sexual, y lavado de activos.

El juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, consideró que "Pequeño J” realizó “aportes esenciales" en " distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Morena, Lara y Brenda fueron halladas asesinadas el 19 de septiembre del año pasado en una casa del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Por el triple femicidio hay 11 personas detenidas acusadas de coautoras del delito de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediare violencia de género.

Según la Justicia, los crímenes están vinculados a una “venganza por la supuesta sustracción de estupefacientes”.

Ahora, el magistrado suma la pista de la trata y el lavado de activos como otras actividades a las que se dedicaba la banda y que también podrían estar detrás de los asesinatos.

“El sospechoso habría integrado una estructura delictiva más amplia , en la que el crimen de las tres víctimas estaría relacionado con disputas internas y represalias dentro de una red narco-criminal", aseguró el juez Rodríguez, quien firmó el fallo de 27 páginas -al que tuvo acceso Clarín- junto a su secretario Ignacio Calvi.

Por su parte, Lucas Contreras Alderete, abogado defensor de “Pequeño J”, adelantó a Clarín que apelará el procesamiento del joven peruano.

“Estamos en presencia de una sentencia arbitraria , que, por un lado, insiste en formalizar una imputación vaga y precaria, que desde esta defensa venimos denunciando desde la interposición de la excarcelación y que, incluso, el fiscal de la causa, Eduardo Craviotto, en el dictamen por medio del cual solicita se rechace la excarcelación, recomienda reformular la plataforma fáctica”, dijo el defensor.

Para el letrado " la resolución reemplaza prueba por conjeturas e hipótesis , lo cual no guarda relación alguna con la gravedad del hecho aquí imputado, vulnerando las garantías básicas del debido proceso y del derecho de defensa”.

Por el triple crimen, hay otras 10 personas imputadas y detenidas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42).

Mientras que Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", fue investigado, pero luego beneficiado con la falta de mérito.

Valverde Victoriano fue extraditado el pasado 4 de mayo desde Perú , donde estuvo detenido siete meses tras darse a la fuga desde Argentina. Actualmente se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Adultos Mayores N° 24, en Marcos Paz.

Si bien en su primera indagatoria se negó a declarar, en una segunda audiencia dio su versión de los hechos.

Según su declaración, la primera vez que vio a Lara y a Morena fue el 6 de septiembre de 2025 , cuando Villanueva Silva le pidió que acompañara a un conocido suyo apodado “Gordo”. Ambos fueron hasta Flores donde se encontraron con las adolescentes y mantuvieron relaciones sexuales en un hotel de la zona.

Un segundo encuentro se dio unos días después cuando fueron los cuatro a un boliche de Flores. Allí intercambió unas palabras con Lara, que estaba hablando de una fiesta con “Gordo”.

El imputado también relató cuándo y cómo llegó hasta la casa de la calle Chañar 702 de Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos de las tres víctimas.

“Pequeño J” dijo que fue hasta allí el jueves 18 de septiembre. Estuvo acompañado por “Gordo” y otras personas. En la vivienda ya estaban Villanueva Silva y González Guerrero, dueña de la casa.

Cuando le consultaron sobre quién era "Gordo", el imputado sostuvo que no conocía su nombre ni otro apodo, que "no era de la villa" y que Villanueva Silva le aclaró: "Es como si tu hablaras conmigo, él es de confianza, siempre con respeto".

De acuerdo a su relato, “Gordo” le mostró a Villanueva Silva las habitaciones que había en el lugar. “Encargate de lo mío” , le pidió a “Gordo”, quien respondió “tú quédate tranquilo”.

Ya con relación al viernes 19, día del hecho, Valverde Victoriano relató que Villanueva Silva le pidió que lo acompañara a “Gordo” a comprarse un auto. Cuando llegaron a destino allí estaba Sotacuro Lázaro.

Luego declaró que se quedó dormido y que a las 6 de la mañana lo despertó Ozorio, uno de los jóvenes que trabajaba para Villanueva Silva y que estaba acompañado de un conocido apodado “El Negro”.

“Pequeño J” fue detenido el 30 de septiembre cuando se trasladaba en un camión hacia Lim a, en Perú, su país de origen y donde había ingresado de manera ilegal desde Bolivia tras darse a la fuga desde Argentina.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín