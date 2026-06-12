Condenan en Miami a un youtuber argentino acusado de intentar secuestrar a una nena que lo mordió y logró escapar

Rapero, youtuber y hermanastro de un futbolista, el argentino Leonardo Venegas fue declarado "culpable" este viernes por la justicia de Miami por abuso infantil y por intentar secuestrar a una niña afroamericana de 6 años en un barrio pobre de la ciudad, adonde había llegado a bordo de una camioneta todo terreno.

En la audiencia declarativa que se realizó este mediodía, Venegas de 34 años y quien fuera figura en las redes como "Ácido MC", negó los cargos en su contra y acusó a la víctima, que ahora tiene 9 años, de "mentirosa".

De acuerdo al informe policial, el extraño episodio comenzó el 4 de julio de 2023, durante el tradicional festejo con fuegos artificiales por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, cuando la nena jugaba con sus amigos afuera de un complejo de departamentos en Miami-Dade, donde tuvo un primer intento de aproximación.

Dos días después, según la fiscalía, Venegas regresó a bordo de una impactante camioneta Range Rover blanca que llamó la atención de los niños del barrio. Y, en un momento en que la nena quedó sola, el hombre la toma de un brazo intentando llevársela pero la niña reaccionó en modo defensivo y l e mordió el brazo, lo que le permitió escapar y entrar a su casa.

Pero antes, según aseguran la niña, su madre y la fiscalía, Venegas había llegado a pegarle una cachetada a la nena que lo había mordido.

Teshia McGill, madre de la niña , destacó en diálogo con la prensa local que su hija fue "muy valiente, luchó contra él” y además aportó todos los datos físicos que permitieron identificarlo y así los investigadores pudieron localizarlo y arrestarlo.

En ese sentido, el fiscal Jared Lorenz destacó durante su alegato que “Leonardo Venegas secuestró a (la nena) pero, por desgracia para el acusado, eligió a la niña equivocada”.

En la audiencia de este viernes, tras los alegatos de las partes, el jurado se tomó dos horas para deliberar y declaró a Venegas "culpable" por el intento de secuestro y también por el delito de "abuso infantil" porque según la acusación antes de soltar a la niña le pegó una cachetada.

Entre las pruebas reunidas contra Venegas, un video de las cámaras de seguridad del barrio muestran al hombre alto merodeando por el complejo de apartamentos en el noreste de Miami-Dade en las fechas denunciadas por la familia de la nena.

Respecto del momento en que intentó secuestrar a la nena, la fiscalía aseguró que cuando la chica se resistió, Venegas la levantó e intentó llevársela, la niña lo mordió, él la abofeteó y huyó en su camioneta.

Al momento de declarar, Venegas -quien es medio hermano del futbolista Marcos Senesi- se mostró muy acongojado negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que la nena mentía.

Su abogado defensor, David Donet, cuestionó el manejo del caso que hizo la Policía de Miami al argumentar que "si la niña secuestrada hubiera sido blanca y viviera en Coral Gables o Bayshore Drive… el trabajo policial habría sido mucho mejor”.

Y, al admitir que era Venegas quien quedó filmado por la cámara de vigilancia, el letrado explicó que éste recorría la zona evaluando propiedades como agente inmobiliario .

En respuesta a esos argumentos, la fiscalía replicó acusando a Venegas de intentar aprovecharse de niños vulnerables de un barrio alejado de su domicilio.

La fiscal adjunta estatal Alejandra De Lafuente sostuvo que “Leonardo Venegas, quien vive en Miami Shores en un apartamento frente al mar con una Range Rover nueva no frecuenta los alrededores de su casa ” pero “el 4 y el 6 de julio, eligió barrios de bajos ingresos donde hay niños pequeños sin supervisión para aprovecharse de ellos”.

Fuentes judiciales señalaron que ahora resta que la justicia imponga la pena que le corresponde a Venegas tras ser declarado culpable y apuntaron que el máximo previsto para este delito es la prisión perpetua.

Fuente: Clarín