Se enojó con un familiar, atacó su auto con jeringas de ácido y lo detuvieron en su casa con un revólver cargado

Lo que comenzó como una fuerte discusión entre parientes en la localidad entrerriana de La Paz derivó en un operativo policial con hallazgos alarmantes. Un hombre de 57 años quedó detenido tras ser acusado de utilizar componentes químicos para dañar de forma deliberada el auto de un familiar como método de venganza.

El hallazgo de la policía no quedó ahí: también le encontraron un arma cargada, lista para usar.

El hecho se desencadenó tras una denuncia del damnificado, quien constató un severo deterioro en la carrocería y los componentes de su vehículo luego del cruce verbal con el ahora imputado.

La investigación, inicialmente orientada a un delito de daños materiales, escaló rápidamente cuando la policía irrumpió en una vivienda ubicada sobre la calle Dorrego.

Durante el allanamiento, ejecutado por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, los investigadores hallaron elementos que refuerzan la hipótesis de un ataque planificado

En esa casa se incautaron jeringas cargadas con sustancias líquidas y diversos envases con productos químicos concentrados.

Según los primeros peritajes, estos materiales coinciden con los rastros y reactivos encontrados sobre la superficie del auto dañado, los cuales habrían sido utilizados para corroer la pintura y otros sistemas del vehículo. Además de los químicos, la policía secuestró un teléfono celular y prendas de vestir de interés para la causa

Sin embargo, la situación del agresor se agravó considerablemente al registrar las dependencias de la casa. Los efectivos localizaron un arma de fuego tipo revólver calibre .22, que se encontraba con cartuchos listos para ser disparados en su tambor, además de una caja con municiones extra de diversos calibres.

Ante la flagrancia por la tenencia del armamento, la Unidad Fiscal de La Paz dispuso el arresto inmediato del ciudadano. El hombre fue trasladado a las celdas de la Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Actualmente, el detenido enfrenta un doble frente judicial : una causa por daños calificados y otra paralela por portación y tenencia ilegal de arma de fuego. En las próximas horas, se llevarán a cabo análisis químicos de laboratorio sobre el contenido de las jeringas para determinar la toxicidad y peligrosidad de los fluidos empleados en el ataque.

Fuente: Clarín