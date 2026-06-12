Se conoció un nuevo video de Barrelier a bordo del Ford Ka frente a la ferretería

En las últimas horas, se conoció un nuevo video que muestra a Claudio Barrelier , el principal acusado del femicidio de Agostina Vega , junto a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Las imágenes fueron captadas el lunes 25 de mayo, poco antes de las 13, frente a una ferretería del barrio Yofre. Si bien la secuencia registra distintos movimientos de ambos alrededor del vehículo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención : en un momento, Barrelier se introduce en la parte trasera del auto y permanece allí varios segundos acomodando algo en el interior .

El registro muestra al Ford Ka estacionado frente al comercio. Primero se ve a Barrelier y a Andreani bajar del vehículo y mantener una breve conversación. Luego, el acusado abre el baúl y retira lo que parece ser una frazada o manta, que sacude antes de volver a guardarla . Mientras tanto, Soledad permanece cerca hablando por teléfono.

Sin embargo, el momento que ahora analizan los investigadores ocurre instantes después. En otro tramo de la grabación, Barrelier abre la puerta del acompañante y se dirige hacia el asiento trasero . Como se trata de un vehículo de dos puertas, el hombre introduce gran parte de su cuerpo en la parte posterior y permanece allí durante varios segundos.

De acuerdo con la causa, la principal hipótesis sostiene que Barrelier utilizó el Ford Ka negro para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina entre las 10 y las 12 de ese mismo día . Por eso, las imágenes podrían aportar datos para establecer qué hizo el acusado antes y después de ese lapso.

El video también muestra cómo, una vez finalizadas esas maniobras, Barrelier y Andreani guardan distintas compras en el vehículo antes de retirarse del lugar.

Ambos se encuentran detenidos junto a Osvaldo Fassetta , un tercer sospechoso que está bajo la mira de la Justicia por encubrimiento . En la próxima semana se esperan novedades en la causa, ya que se levantaría el secreto de sumario.

Fuente: TN