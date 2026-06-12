Se conoció un audio de la mamá de Agostina que podría complicar a Barrelier: “Él fue el único que la vio”

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, se conoció un nuevo audio de la mamá de la adolescente horas después de su desaparición.

“ No la vio más nadie, gordo . Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, expresó Melisa Heredia, la madre, en el mensaje de voz. “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él ”, continuó la mujer en referencia a Claudio Barrelier , el principal sospechoso en la causa.

En el mismo audio, Heredia manifestó su preocupación al no poder contactarse con Agostina. “ Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron ”, se la escucha decir. “Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”, concluyó.

El contenido de la grabación también vuelve a poner el foco sobre un punto que había generado dudas en un principio. En el mensaje, Melisa asegura que Agostina les había dicho a sus amigas que iba a encontrarse con “ su novio ”, en referencia a Barrelier. Sin embargo, la madre había declarado públicamente que ambos habían tenido una relación hace años y que actualmente conservaban un vínculo de amistad .

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico antes y después del crimen. En el centro de la investigación se encuentra Barrelier, señalado como el autor material del femicidio.

Tras recibir el alta médica, el sospechoso pidió volver a declarar ante el fiscal, en una instancia que podría aportar nuevos elementos a la causa.

En el caso de Soledad Andreani , la Justicia la apunta por haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.

Además, los investigadores sospechan que lavó el coche después de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber servido para eliminar rastros relevantes para la investigación.

El otro detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de ocultar pruebas clave para la causa.

La investigación sigue bajo secreto de sumario y las próximas horas serán decisivas para definir si habrá nuevas detenciones o si se conocerán detalles de las indagatorias a los acusados.

Fuente: TN