La emotiva reacción de la hija de Brian Sarmiento después de años sin contacto: “Papá me quiere”

Después de años marcados por la distancia y la falta de contacto, Brian Sarmiento volvió a comunicarse con Frida , la hija que tuvo con Tessie Poza. La noticia fue dada a conocer por la propia madre de la niña, quien reveló que el exfutbolista retomó el diálogo a través de algunos llamados telefónicos .

Cabe destacar que las declaraciones de Poza llegan en medio de la polémica por las deudas alimentarias y las recientes manifestaciones públicas de Brian Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) , donde expresó su deseo de reconstruir el vínculo con sus hijas . “Se comunicó dos veces con mi hija desde que empezó todo esto. La primera vez fue el miércoles antes de reingresar a la casa y la última, creo, ayer” , relató en SQP (América TV).

“Después de la primera comunicación que tuvieron, que Frida no quería y la presioné para que atienda, cortaron y mi hija me dijo: ‘La verdad no estuvo tan mal porque él me quiere’” , recordó. Asimismo, destacó que la segunda charla también dejó una sensación positiva. “Estuvieron hablando un rato largo y no sé qué hablaron porque le doy su espacio, pero fue muy lindo porque cuando cortó me dijo: ‘Lo re amo a mi papá, es re bueno’” , reveló.

Sin embargo, la modelo eligió mostrarse cauta y evitar generar expectativas antes de tiempo. “Espero que él no haga lo de siempre y no desaparezca de nuevo , porque tiene una linda oportunidad con la nena”, expresó. Además, contó que Frida le comentó que Sarmiento tendría la intención de viajar para verla personalmente. “El dinero nunca fue un impedimento para que se comunique con nuestra hija”, sostuvo. Y concluyó: “Después de diez años aprendí a no esperar nada de él , pero me gustaría que no esquive esta situación que la vida le está poniendo en frente”.

Finalmente, destacó la actitud de la niña ante este reencuentro: “Valoro que su hija, a pesar de que no lo veía desde hace diez años, lo recibió con los brazos abiertos . Me gustaría que valore eso y sea presente a su manera, en la distancia, pero que no le haga faltar eso a Frida”.

Fuente: La Nación