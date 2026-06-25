Tres motochorros persiguieron a tiros a un hombre para robarle y se cayeron en la 9 de Julio: uno murió atropellado

Tres ladrones persiguieron a tiros a un motociclista para robarle, cayeron en la Autopista 9 de Julio Sur y uno de los delincuentes murió tras haber sido atropellado por un auto.

El dramático episodio ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana en sentido hacia el centro de la Capital Federal.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto interceptaron a otro motociclista con intenciones de robarle.

Ante la resistencia de la víctima, los asaltantes comenzaron a dispararle , lo que desató una desesperada maniobra de escape. En medio de las corridas y los tiros, el conductor perseguido perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Al caer, provocó también el despiste y la caída de la moto en la que viajaban los tres delincuentes.

Producto del fuerte impacto, uno de los motochorros quedó tendido sobre la autopista y fue embestido por un auto que circulaba por la traza. El delincuente murió en el acto.

Al constatar la gravedad de las heridas, sus dos cómplices intentaron arrastrarlo y llevarlo consigo , pero ante la inminente llegada de las autoridades policiales, decidieron dejarlo abandonado en el lugar y darse a la fuga.

Minutos más tarde, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató el deceso del sospechoso, un hombre de aproximadamente 30 años.

A raíz del operativo de seguridad y las tareas periciales que llevan adelante los efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Científica y personal de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), el corte en la Autopista 9 de Julio Sur sentido al centro es total.

El tránsito está siendo completamente desviado por la bajada de Suárez , lo que genera importantes demoras, congestión y un fuerte dolor de cabeza para los conductores que intentan ingresar a la Ciudad de Buenos Aires a primera hora de la mañana. Las autoridades recomiendan evitar la zona y buscar vías alternativas.

Fuente: TN