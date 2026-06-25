Qué pasó en Venezuela tras dos terremotos consecutivos: horas dramáticas, cientos de muertos y miles de desaparecidos

El panorama en Venezuela se agravó con el correr de las horas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron al país el miércoles. Las autoridades elevaron este jueves el balance oficial a 164 muertos y 971 heridos , mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros en distintas ciudades afectadas.

Los movimientos sísmicos, de magnitud 7,2 y 7,5 , fueron los más intensos registrados en el país en más de un siglo . Además de las víctimas, dejaron edificios derrumbados, cortes de electricidad, daños en infraestructura crítica y obligaron al Gobierno interino a declarar el estado de emergencia en todo el territorio.

El primer sismo ocurrió a las 18.04 (hora local) y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón , en el norte de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Apenas un minuto después se registró un segundo terremoto de magnitud 7,5 , aún más potente, considerado el más fuerte que afectó al país desde 1900.

La fuerza de ambos movimientos provocó el colapso de decenas de edificios , dejó barrios enteros sin suministro eléctrico y generó escenas de desesperación entre los vecinos, que intentaban rescatar a familiares atrapados bajo los escombros.

“Fue terrible. Todo se desplomó” , relató una habitante de La Guaira, una de las zonas más castigadas por la tragedia. Los temblores también se sintieron en Colombia, donde se activaron algunas alarmas preventivas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó que el Gobierno decretó el estado de emergencia nacional y declaró a La Guaira como “zona de desastre” , debido al nivel de destrucción registrado en esa región costera.

“Estamos en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar” , afirmó la funcionaria al informar que decenas de edificios quedaron destruidos o con daños estructurales severos.

Mientras continúan los operativos de rescate, miles de personas permanecen en las calles por temor a nuevas réplicas. Muchas familias pasaron la noche dentro de vehículos, estaciones de metro y espacios públicos.

Los terremotos también afectaron la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía , principal puerta de entrada aérea al país, que fue cerrado por los importantes daños sufridos en sus instalaciones.

En paralelo, las autoridades suspendieron el funcionamiento del subte de Caracas , interrumpieron el servicio de gas natural y cancelaron las clases durante varios días mientras se evalúan las condiciones de los edificios públicos y establecimientos educativos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello , pidió a la población permanecer en espacios abiertos debido al riesgo de nuevas réplicas que puedan provocar más derrumbes.

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, Estados Unidos anunció el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump , expresó su solidaridad con Venezuela y ordenó el despliegue de recursos. Posteriormente, Delcy Rodríguez informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado, Marco Rubio , quien transmitió el apoyo de Washington al pueblo venezolano.

Además de Estados Unidos, Argentina , otros países de América Latina, España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea ofrecieron colaboración para asistir a las víctimas. A su vez, expertos de la ONU solicitaron facilitar el acceso a redes sociales y medios de comunicación para mejorar las tareas de emergencia.

Si bien Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia por su ubicación entre las placas Sudamericana y del Caribe, los especialistas señalan que terremotos de esta magnitud son poco habituales.

Hasta ahora, los antecedentes más trágicos eran el terremoto de Caracas de 1967 , que dejó 236 muertos , y el de Cariaco, en 1997 , con 73 víctimas fatales . El impacto de los sismos ocurridos esta semana ya ubica a esta tragedia entre las más graves registradas en la historia reciente del país.

Fuente: La Nación