Tras una discusión de tránsito, lo empujaron y terminó atropellado por un auto

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Una violenta secuencia ocurrida en Mar del Plata generó conmoción entre los vecinos y quienes vieron el video en las redes sociales. En medio de una discusión de tránsito, un joven fue empujado hacia la calzada por otro hombre y un auto que pasaba por el lugar lo atropelló.

El episodio, que fue filmado por un testigo, tuvo lugar en el cruce de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo. Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir del video que circuló en Internet y, ante la repercusión pública, iniciaron una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias del caso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado por una disputa vinculada al tránsito entre varios conductores. En medio de esa situación, Valentín Lastra, de 22 años, quedó involucrado en una confrontación con un grupo de hombres.

Los investigadores determinaron que, durante la discusión, el joven fue empujado y perdió la estabilidad. Al caer sobre la calle, fue embestido por un automóvil de color blanco que avanzaba por Victoria Ocampo. El impacto fue de tal magnitud que la víctima golpeó contra el parabrisas del rodado.

Tras la colisión, quienes participaron del altercado abandonaron el lugar. En tanto, Lastra recibió asistencia médica y fue trasladado para ser atendido. Los profesionales constataron que había sufrido diversos traumatismos, aunque afortunadamente evolucionó favorablemente y obtuvo el alta pocas horas después.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, dirigida por la fiscal Andrea Gómez Mandagarán, quien avaló las actuaciones iniciadas de oficio. El expediente fue caratulado como lesiones dolosas.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía trabaja en la recopilación de testimonios y en el análisis de las grabaciones difundidas en redes sociales. El objetivo es establecer cómo se desarrolló la secuencia e identificar tanto al hombre señalado como quien habría empujado a la víctima como al conductor del vehículo que la atropelló, para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.



