Tras reunirse con el nuevo vocero presidencial, Adorni anunció que Javier Lanari deja de ser secretario de Comunicación y Prensa

Luego de su reunión con el nuevo vocero presidencial, Manuel Adorni anunció que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno de Javier Milei.

"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", posteó en X.

Sin embargo, aclaró que el nombre del nuevo funcionario será comunicado a la brevedad, y que "t rabajará a la par" de Adrián Ravier , el nuevo vocero presidencial.

Previo al anuncio, el jefe de Ministros mantuvo un encuentro en el Ministerio del Interior con Ravier, que también comunicó a través de redes sociales como una "etapa de transformación".

Lanari asumió en diciembre de 2025, luego de desempeñarse como subsecretario de Comunicación, y quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Así, la Jefatura volvió a absorber la Secretaría de Comunicación y Prensa, que había dependido de Presidencia durante el breve período en el que Adorni fue su titular con rango de ministro. Ahora, esa área quedó nuevamente bajo su control como jefe de Gabinete.

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su…

Pese al cargo que tenía, Lanari nunca ejerció como vocero , porque esa función continuó a cargo del propio Adorni, que siguió haciendo los anuncios más importantes del Gobierno como jefe de gabinete, aunque en forma más espaciada.

El ahora exfuncionario incluso fue uno de los nombres que sonó para reemplazar a Adorni, tras haber dejado la vocería presidencial.

De esta manera, el Ejecutivo busca darle un cambio comunicacional y correr a Adorni de esa función, en medio del escándalo por sus viajes, propiedades y patrimonio, que es investigado por la Justicia.

Fuente: Clarín