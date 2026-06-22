“Es un tema de la Justicia”: habló la mano derecha de Kicillof tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , fue el primer integrante del equipo de Axel Kicillof en hablar sobre los videos que se difundieron este fin de semana donde se ve a Jesica Cirio , ex pareja de Martín Insaurralde, revisando cajones de un vestidor repletos de bolsas con dólares.

"Vimos las noticias, los videos. Entiendo que son de hace algunos años. Leímos también que se hicieron allanamientos en el marco de la aparición de estos videos vinculados a causas anteriores", expresó Bianco este lunes en conferencia de prensa.

Los videos se remontan a cuando Cirio era pareja de Insaurralde, previo a su divorcio en 2023, momento en el cual Martín era jefe de Gabinete del gobernador Kicillof, cargo al cual renunció ese año luego de que se conocieran imágenes de él junto a Sofia Clerici en un yate en Italia.

Al respecto, Bianco consideró que "es un tema de la Justicia , que va a determinar el origen de esos fondos y, en caso de que exista algún tipo de delito, será quien tenga que sancionarlos".

Este mismo lunes, desde el PRO habían apuntado contra el gobernador bonaerense por su vínculo con Insaurralde.

Laura Alonso, legisladora porteña del PRO y exvocera del gobierno de Jorge Macri, consideró que Kicillof "tiene que hacerse cargo" de las denuncias que pesan contra su ex jefe de Gabinete y puso en duda "su honestidad".

"Insaurralde es una persona de la política bonaerense muy cercano a Kicillof, con vinculaciones y manejos de dinero corrupto", afirmó la legisladora porteña en diálogo con Radio del Plata.

Los videos fueron publicados este sábado por La Nación. En las grabaciones, que son de hace algunos años, se ven fajos de dólares dentro de bolsas de plástico herméticas en varios cajones y estantes. Se cree que la vedette habría hechos esos videos en medio de las negociaciones de divorcio.

"Esto pone en duda la honestidad de Axel Kicillof, porque fue su jefe de Gabinete. ¿Axel Kicillof no sabía de los manejos corruptos de Insaurralde o se sigue haciendo el boludo?", cuestionó Alonso.

En ese sentido, la legisladora consideró que "Kicillof siempre zafa y tiene que explicar políticamente por qué uno de sus funcionarios y por qué uno de los políticos más ensalzados por Cristina Kirchner tenía millones de dólares en un vestidor en su casa en un country".

"Kicillof no se puede hacer el boludo con Insaurralde, es responsable, tiene que hacerse cargo", insistió.

Este mediodía, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de medidas de prueba para encontrar a Jésica Cirio luego de que en un allanamiento que se realizó este domingo en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires no fuera ubicada.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el objetivo de las medidas es dar con Cirio para secuestrarle el celular y otros elementos tecnológicos para ser peritados y determinar si allí está el video que grabó mostrando fajos de dólares en el vestidor de la casa de San Vicente en la que vivió con Martín Insaurralde, su ex marido y ex intendente de Lomas de Zamora, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

Fuente: Clarín