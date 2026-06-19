Tras las lluvias, sigue el frío intenso en el AMBA: cómo estará el clima para el Día del Padre

El fin de semana el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá buenas condiciones del clima, con un domingo soleado sin lluvias aunque marcado por temperaturas bajas propias de la cercanía del invierno. Por lo cual, aquellos que tengan agendado celebrar el Día del padre, tendrán un panorama favorable para eventos al aire libre. Eso sí, totalmente emponchados.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias para los próximos días y el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado. Este viernes será una jornada fresca, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que llegará a los 15. El día comenzó con nubosidad variable y viento del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, aunque hacia la noche las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado y menor intensidad del viento.

El sábado llegará con un amanecer frío: la mínima rondará los 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14. Durante la mañana se espera cielo algo nublado, con una mejora progresiva de las condiciones y mayor presencia del sol durante la jornada. Los vientos serán leves a moderados, provenientes del sector norte y luego del sur, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el domingo, Día del Padre, el pronóstico anticipa una jornada estable y sin lluvias, ideal para planificar encuentros familiares o actividades al aire libre. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte del día, aunque habrá algunos momentos con presencia de sol. La temperatura irá de una mínima de 7 grados a una máxima de 15, con vientos suaves que no complicarán las actividades.

Según el SMN, el inicio de la próxima semana mantendrá el escenario frío y estable. El lunes se espera cielo algo nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16, mientras que no se prevén lluvias en el corto plazo para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Fuente: Clarín