Tragedia en Tucumán: murió una familia por un choque entre un auto y un camión en plena ruta

Una familia oriunda de Santiago del Estero murió este sábado por la madrugada luego de un choque entre un auto y un camión en la ruta nacional 9 en Leales, Tucumán , pocos kilómetros al sur de la capital provincial. Las víctimas, que murieron en el acto, fueron una nena de 7 años, su madre de 31 y sus abuelos, mientras el conductor del camión resultó ileso. Ahora los investigadores intentan precisar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades.

Iban a visitar familiares y pasar unos días de descanso a bordo de un Ford Ka color gris plata y por la Ruta Nacional 9 en sentido sur desde San Miguel de Tucumán. Al llegar al kilómetro 1.251 de esa ruta, a la altura de Agua Azul, Leales, pocos kilómetros al sur de la capital provincial, les sobrevino la tragedia. El hombre, su esposa, su hija y su nieta, todos a bordo del Ka gris murieron en el acto cuando chocaron contra una rastra cañera que cruzaron en el camino.

Las víctimas fueron identificadas por fuentes policiales como Daniel Alberto Díaz, de 57 años, su esposa Sandra Ligios, de 59, la hija de ambos Macarena Russo Ligios, de 31, y la niña Albertina Russo Suárez, quienes, según la prensa santiagueña vivían en el barrio Juan Díaz de Solís, en la capital de Santiago del Estero.

Eso ocurrió alrededor de las 4.30 de este sábado , aunque aún los investigadores no han logrado precisar del todo la mecánica del choque. Lo cierto es que el Ka quedó estrellado contra la banquina luego de chocar con la rastra cañera, que a su vez estaba adosada a un camión Mercedes-Benz modelo L-1624, conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años y vecino de Monteagudo, departamento de Simoca. Este último resultó ileso.

Trabajaron en la escena del choque agentes de la Comisaría de Romera Pozo y de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Este.

Según los reportes preliminares, el camión conducido por Cristian José Beltrán salía de un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando, por causas que se investigan, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el Ford Ka, que circulaba de norte a sur.

Fuente: Clarín