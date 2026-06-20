La emotiva despedida a Gaspi en el Obelisco y las lágrimas de su mamá: “Todavía no lo puedo creer”

El Obelisco se convirtió este sábado en el escenario de una emocionante despedida. En el Día de la Bandera, cientos de seguidores de Gaspi se reunieron desde temprano para participar del banderazo convocado en homenaje al youtuber fallecido en un choque de helicópteros días atrás en Río de Janeiro. Michelle, la mamá de Gaspar Prim Díaz (23), el nombre real del joven, estuvo presente y conmovió a todos.

Poco después de las 15, la Plaza de la República ya estaba colmada. Muchos de los presentes eligieron vestirse con uno de los looks más característicos del youtuber: traje negro y corbata roja . Otros llevaron banderas, carteles con frases de sus videos, flores y fotos impresas para recordarlo.

Desde el arranque, algunos fanáticos repetían las expresiones más conocidas de Gaspi. También hubo lugar para el humor, una marca registrada del influencer.

"¡ Gaspi no murió !", se escuchó gritar desde distintos sectores de la multitud. "Era todo una joda. Dale, Gaspi, salí", decía un seguidor que también es creador de contenido mientras grababa un video entre los asistentes.

Julieta Espíndola fue una de las que respetó el "código de vestimenta" para la ocasión y llegó al Obelisco con traje y corbata. Tiene 18 años y sigue a Gaspi desde los 12. "Empecé a verlo en 2020. Estábamos todos encerrados por la pandemia, yo consumía contenido de otros youtubers parecidos hasta que él se hizo muy viral. Lo encontré y me gustó mucho", le contó a Clarín .

Mientras recordaba a su ídolo, también destacó la evolución que había tenido en los últimos años. "Al principio hacía videos más relajados y todavía no salía tanto a la calle. Después empezó a hacer producciones más profesionales. El año pasado contó que quería cambiar el foco de su contenido y dejar atrás el traje . A mí, por lo menos, me puso muy contenta", aseguró.

Entre los fanáticos que eligieron el traje para homenajear al youtuber también estuvo Austin Lebled, seguidor de Gaspi desde sus comienzos. "Me enganché con su contenido por su humor oscuro ", resumió ante Clarín emocionado.

Es que la convocatoria tuvo el tono que caracterizó al propio Gaspi: una mezcla de emoción, afecto y humor. Muchos de los presentes recordaron escenas de sus videos, imitaban su voz y repetían chistes que se hicieron populares durante años en redes sociales.

La emoción atravesó la jornada cuando uno de los fanáticos tomó un altavoz para leer una carta dedicada al youtuber.

"Es increíble cómo con una cámara y saliendo a la calle pudiste juntar tanta gente ", expresó antes de comenzar la lectura, mientras el público respondía con aplausos.

Minutos después apareció Michelle, la madre de Gaspi. La mujer se acercó al centro de la convocatoria sosteniendo en sus manos una corbata roja de su hijo , uno de los elementos más asociados a su imagen pública. “ Todavía no lo puedo creer ", dijo entre lágrimas frente a la multitud que la ovacionaba.

Desde distintos sectores comenzaron a responderle. “¡Gracias por Gaspi!" , le gritó uno de los asistentes. "Mire la cantidad de gente que está acá por él", le dijo emocionada una fanática frente al público.

Los seguidores también le pidieron que repitiera algunas de las frases más recordadas del creador de contenido. Michelle accedió y cada una de ellas fue celebrada con aplausos y cantos. Agradecida por las palabras de los fanáticos, la mujer dijo: "Es lo único que hace que me banque esta mierda".

En una jornada atravesada por la fecha patria, tampoco faltó el Himno Nacional Argentino. Los presentes lo cantaron en conjunto mientras levantaban carteles y fotografías del influencer.

La escena combinó elementos poco habituales: una ceremonia espontánea de despedida, referencias constantes a los videos de Gaspi y un fuerte sentimiento de pertenencia entre quienes crecieron siguiendo su contenido.

En un momento de la tarde, un grupo numeroso decidió caminar hacia un McDonald's y otros locales de la zona, en referencia a algunos de los videos y bromas más populares del youtuber. La situación generó momentos de tensión cuando la marea de seguidores de Gaspi cruzó la avenida y agentes de tránsito debieron intervenir para pedirles que respetaran los semáforos en plena hora pico sobre la 9 de Julio.

"Yo lo sigo desde la pandemia, desde sus primeros videos. También me gustaba imitarlo. Estaba dejando su personaje completamente de lado y me gustaba hacia dónde iba. No puedo creer que hoy estamos acá haciéndole una despedida ", dijo a Clarín Fabián López, uno de los seguirores.

Durante varias horas, el Obelisco fue escenario de una despedida singular. Con banderas argentinas, corbatas rojas, lágrimas y aplausos, cientos de jóvenes recordaron a un joven que pasó de grabar videos en la calle y subirlos a Youtube a convertirse en una de las figuras más reconocidas de internet en la Argentina.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín