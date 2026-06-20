Alemania vs Costa de Marfil, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo E

Alemania la pasó mal con Costa de Marfil, pero se despertó a tiempo y dio vuelta el partido para lograr el pase a los 16avos de final y sortear la fase de grupos por primera vez desde 2014. Fue 2-1 para los dirigidos por Julian Nagelsmann. Kessié había adelantado a los africanos en la primera parte, pero los tetracampeones mundiales reaccionaron y se llevaron el triunfo gracias al doblete de Undav.

¡AGÓNICO GOL DE ALEMANIA! A los 90' +4, Undav puso el 2-1 ante Costa de Marfil. pic.twitter.com/I4xo0aYoJ0

¡EMPATÓ ALEMANIA! A los 68', Undav puso el 1-1 ante Costa de Marfil. pic.twitter.com/Og8crrPIbW

¡COSTA DE MARFIL ABRIÓ EL MARCADOR! A los 30', Kessié puso el 1-0 ante Alemania. pic.twitter.com/e6NoGgQwrw

¡ANULADO EL PRIMERO DE ALEMANIA! Pavlovic había puesto el 1-0 ante Costa de Marfil, pero el tanto fue invalidado por falta contra Fofana. pic.twitter.com/VaHVXCsEBn

¡ALEMANIA TUVO LA PRIMERA CHANCE CONTRA COSTA DE MARFIL! Cabezazo de Havertz que terminó atajando Fofana. #MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xz7E31N7Lx

Costa de Marfil buscará dar el batacazo contra los alemanes y certificar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Falta media hora para el comienzo y los teutones ya se mueven sobre el césped de Toronto. Alemania necesita los tres puntos para asegurarse la clasificación a los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

Manuel Neuer sigue agrandando su leyenda. Con su presencia este sábado ante Costa de Marfil, el capitán alemán alcanzó los 21 partidos en Copas del Mundo y se convirtió en el arquero con más presencias en la historia del torneo, superando al francés Hugo Lloris , con quien compartía el récord de 20 encuentros.

A los 40 años, el emblema del Bayern Múnich disputa en Estados Unidos, México y Canadá su quinto Mundial, luego de haber participado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Campeón del mundo en 2014 y pionero del rol de "arquero líbero", Neuer regresó a la selección para esta Copa del Mundo después de haber anunciado su retiro internacional tras la Eurocopa 2024.

El récord llega en el que podría ser su último gran desafío con Alemania. Más allá de los números, su influencia sigue siendo clave en un equipo que busca avanzar a los octavos de final y que todavía encuentra en Neuer una voz de mando desde el arco.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado en el Toronto Stadium, nombre que recibe durante el Mundial 2026 el tradicional BMO Field, uno de los dos estadios canadienses elegidos para albergar la Copa del Mundo. Situado junto al lago Ontario, en la zona de Exhibition Place, es el recinto más pequeño de los 16 que forman parte del torneo, aunque fue ampliado especialmente para cumplir con los requisitos de la FIFA.

Inaugurado en 2007 como casa del Toronto FC de la MLS, el estadio fue concebido específicamente para el fútbol, una rareza entre las sedes mundialistas de Norteamérica, dominadas por enormes escenarios multipropósito o de fútbol americano. Con las reformas realizadas para el Mundial, su capacidad pasó de poco más de 30.000 espectadores a cerca de 45.700 localidades, gracias a la incorporación de tribunas temporales y mejoras en infraestructura, iluminación, conectividad y servicios para los aficionados.

La remodelación, valuada en casi 158 millones de dólares canadienses, también incluyó nuevos videomarcadores LED, modernización de las zonas de prensa y transmisión televisiva, además de espacios renovados para los equipos participantes. Las obras concluyeron pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo.

Durante el certamen, Toronto alberga seis encuentros: cinco de la fase de grupos y uno de los 32avos de final. Entre ellos sobresale el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente al Grupo E, que convierte al estadio canadiense en escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Aunque su tamaño queda lejos de colosos como el MetLife Stadium de Nueva Jersey o el AT&T Stadium de Dallas, el Toronto Stadium ofrece una atmósfera más íntima y cercana al fútbol europeo. Su techo parcial, agregado en una ampliación anterior, ayuda a potenciar el ruido de los hinchas y a crear un ambiente particularmente intenso durante los encuentros internacionales.

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Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en Toronto. 🏟️ #CopaMundialFIFA

Fuente: Clarín